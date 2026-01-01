Enzo Maresca zwolniony! Chelsea bez trenera

Maresca objął Chelsea w czerwcu 2024 roku po udanym okresie w Leicester City, z którym już w pierwszym sezonie wywalczył awans do ekstraklasy. Początek jego pracy w Londynie też był udany. W sezonie 2024/25 zespół zajął w lidze czwarte miejsce, a także triumfował w Lidze Konferencji i Klubowych Mistrzostwach Świata.

Jeszcze miesiąc temu nic nie zapowiadało, że posada Włocha może być zagrożona. Pod koniec listopada jego podopieczni pokonali w Lidze Mistrzów Barcelonę 3:0, a następnie zremisowali z liderem Premier League Arsenalem 1:1. W ostatnim czasie pojawiły się jednak doniesienia, że jego relacje z władzami klubu uległy znacznemu pogorszeniu.

„Uznaliśmy z Enzo, że zmiana daje drużynie największą szansę na powrót na właściwe tory” - napisano w klubowym oświadczeniu.

Nazwisko jego następcy nie jest jeszcze znane. Najbliższy mecz Chelsea rozegra 4 stycznia na wyjeździe z Manchesterem City.

