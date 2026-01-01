Enzo Maresca zwolniony! Chelsea bez trenera

Piłka nożna

Enzo Maresca nie jest już trenerem piłkarzy Chelsea - ogłosił klub. „The Blues” w angielskiej ekstraklasie wygrali tylko jedno z ostatnich siedmiu spotkań i w tabeli zajmują piąte miejsce.

Łysy mężczyzna w średnim wieku z brodą, ubrany w ciemną kurtkę, patrzy w dół.
Fot. PAP
Enzo Maresca nie jest już trenerem Chelsea.

Maresca objął Chelsea w czerwcu 2024 roku po udanym okresie w Leicester City, z którym już w pierwszym sezonie wywalczył awans do ekstraklasy. Początek jego pracy w Londynie też był udany. W sezonie 2024/25 zespół zajął w lidze czwarte miejsce, a także triumfował w Lidze Konferencji i Klubowych Mistrzostwach Świata.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje mistrz olimpijski. Był prezesem związku

 

Jeszcze miesiąc temu nic nie zapowiadało, że posada Włocha może być zagrożona. Pod koniec listopada jego podopieczni pokonali w Lidze Mistrzów Barcelonę 3:0, a następnie zremisowali z liderem Premier League Arsenalem 1:1. W ostatnim czasie pojawiły się jednak doniesienia, że jego relacje z władzami klubu uległy znacznemu pogorszeniu.

 

„Uznaliśmy z Enzo, że zmiana daje drużynie największą szansę na powrót na właściwe tory” - napisano w klubowym oświadczeniu.

 

Nazwisko jego następcy nie jest jeszcze znane. Najbliższy mecz Chelsea rozegra 4 stycznia na wyjeździe z Manchesterem City.

PI, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ANGLIACHELSEAENZO MARESCAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Portugalia - Armenia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 