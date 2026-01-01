Kalendarz najważniejszych imprez sportowych w 2026 roku. Kluczowe daty dla kibiców!
Kalendarz najważniejszych imprez sportowych w 2026 roku, czyli co czeka sportowców i kibiców w nowym roku?
Rok 2026 zapowiada się ekscytująco dla polskich kibiców sportowych
Za nami niezwykle emocjonujący rok, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe. Nowy rok zapowiada się równie ciekawie - w 2026 roku odbędą się między innymi igrzyska olimpijskie czy piłkarskie mistrzostwa świata.
Co jeszcze wydarzy się w 2026 roku?
Kalendarz najważniejszych imprez sportowych w 2026 roku:
Badminton
18-22.03 Polish Open (Łódź)
18-21.06 IMP (miejsce do ustalenia)
17-20.12 Klubowe MP (miejsce do ustalenia)
