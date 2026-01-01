Kosa na Kosę - 02.01. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Czas na pierwsze wydanie programu Kosa na Kosę w nowym roku. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Grafika z napisem "Kosa na Kosę" i wizerunkami dwóch mężczyzn.
fot. Polsat Sport
Gdzie oglądać Kosa na Kosę?

Panowie podsumują miniony rok w wykonaniu reprezentacji Polski oraz kadry U-21. Roman Kosecki podkreśli, jak ważne w formowaniu drużyny jest stawianie na młodych piłkarzy, natomiast Jakub opowie o najważniejszych cechach dawnych oraz obecnych piłkarzy.

 

Następnie Koseccy ocenią udział polskich drużyn w europejskich pucharach oraz najwyższej klasie rozgrywkowej i przedstawią swoje prognozy na nowy rok.

 

Transmisja programu Kosa na Kosę w Polsacie Sport 1, a także online na Polsatsport.pl i Polsat Box Go. Początek o godzinie 09:00. 

PIŁKA NOŻNA
