Kosa na Kosę - 02.01. Transmisja TV i stream online
Czas na pierwsze wydanie programu Kosa na Kosę w nowym roku. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
Gdzie oglądać Kosa na Kosę?
Panowie podsumują miniony rok w wykonaniu reprezentacji Polski oraz kadry U-21. Roman Kosecki podkreśli, jak ważne w formowaniu drużyny jest stawianie na młodych piłkarzy, natomiast Jakub opowie o najważniejszych cechach dawnych oraz obecnych piłkarzy.
Następnie Koseccy ocenią udział polskich drużyn w europejskich pucharach oraz najwyższej klasie rozgrywkowej i przedstawią swoje prognozy na nowy rok.
Transmisja programu Kosa na Kosę w Polsacie Sport 1, a także online na Polsatsport.pl i Polsat Box Go. Początek o godzinie 09:00.Przejdź na Polsatsport.pl
