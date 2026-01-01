Neymar podjął decyzję! W tym klubie spędzi kolejny rok

– To tutaj chcę spełnić marzenia, których brakuje mi w mojej karierze – przekazał Neymar w nagraniu zamieszczonym przez Santos na stronie internetowej, potwierdzając w ten sposób swoją decyzję o pozostaniu na kolejny rok w klubie, w którym zaczynał karierę.

Niedawno słynny Brazylijczyk przeszedł udaną operację lewego kolana, ale jego udział w mistrzostwach świata w 2026 roku pozostaje niepewny.

Doświadczony napastnik z powodu nawracających kontuzji miał trudny sezon w swoim rodzinnym klubie, do którego dołączył na początku 2025 roku. Odegrał jednak kluczową rolę w uniknięciu spadku z najwyższej klasy.

Strzelił osiem goli w 20 meczach tego sezonu w brazylijskiej lidze. Pięć z tych bramek padło w ostatnich pięciu meczach, a Santos zapewnił sobie utrzymanie dopiero w ostatnim dniu rozgrywek.

Neymar, najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii (79 goli, o dwa więcej niż Pele), nie grał w kadrze narodowej od ponad dwóch lat.

Jak zaznaczył w październiku włoski selekcjoner „Canarinhos” Carlo Ancelotti, słynny piłkarz może znaleźć się w kadrze na mistrzostwa świata tylko pod warunkiem, że w pełni odzyska zdrowie i formę. Mundial odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca w USA, Kanadzie i Meksyku.

U szczytu kariery Neymar był gwiazdą Barcelony. W 2017 roku przeniósł się do Paris Saint-Germain za 222 miliony euro, co nadal jest rekordową kwotą.

RM, PAP