Liverpool dominował, ale nie wygrał. "Gorąco" w czołówce Premier League

Piłka nożna

Broniący tytułu Liverpool zremisował przed własną publicznością z Leeds United 0:0 w 19. kolejce Premier League. Oba zespoły przedłużyły swoje serie meczów bez porażki: "The Reds" do siedmiu w tych rozgrywkach, a ośmiu licząc też Ligę Mistrzów, a Leeds - do sześciu w Premier League.

Piłkarz Liverpoolu próbuje odebrać piłkę rywalowi.
fot. PAP/EPA
Piłkarze Liverpoolu i Leeds

Liverpool miał wyraźną przewagę przez całe spotkanie, ale nie przekładała się ona na dogodne sytuacje bramkowe. Mistrz Anglii pozostaje na czwartym miejscu z 33 punktami, a Leeds jest na 16. pozycji - 21 pkt.

 

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentacja zawieszona po trzech porażkach na mistrzostwach. "Haniebny występ"

 

Na pocieszenie Liverpoolowi pozostaje jedynie fakt, że we wtorek swoje spotkania zremisowali też jego rywale w walce o pierwszą czwórkę: Chelsea z AFC Bournemouth (2:2) oraz Manchester United z Wolverhampton Wanderers (1:1). Chelsea i "ManU" mają po 30 punktów.

 

W czwartkowe przedpołudnie Chelsea ogłosiła, że Enzo Maresca nie jest już trenerem pierwszej drużyny londyńczyków. Nieoficjalnym powodem odejścia Włocha był konflikt z władzami klubu.

 

Liderem angielskiej ekstraklasy jest Arsenal Londyn - 45 punktów, a za nim sklasyfikowane są ekipy Manchesteru City - 40 oraz Aston Villi, której piłkarzem jest Matty Cash - 39 pkt.

 

We wtorek w bezpośrednim meczu w Londynie lider ograł Aston Villę 4:1. Cash pauzował z powodu kumulacji żółtych kartek.

 

W wieczornym spotkaniu w czwartek Manchester City zmierzy się na wyjeździe z Sunderlandem.

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ANGLIAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Adam Pawlukiewicz: Ten ranking pozwala na wyszukiwanie talentów wśród organizatorów
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 