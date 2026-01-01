Liverpool miał wyraźną przewagę przez całe spotkanie, ale nie przekładała się ona na dogodne sytuacje bramkowe. Mistrz Anglii pozostaje na czwartym miejscu z 33 punktami, a Leeds jest na 16. pozycji - 21 pkt.

Na pocieszenie Liverpoolowi pozostaje jedynie fakt, że we wtorek swoje spotkania zremisowali też jego rywale w walce o pierwszą czwórkę: Chelsea z AFC Bournemouth (2:2) oraz Manchester United z Wolverhampton Wanderers (1:1). Chelsea i "ManU" mają po 30 punktów.

W czwartkowe przedpołudnie Chelsea ogłosiła, że Enzo Maresca nie jest już trenerem pierwszej drużyny londyńczyków. Nieoficjalnym powodem odejścia Włocha był konflikt z władzami klubu.

Liderem angielskiej ekstraklasy jest Arsenal Londyn - 45 punktów, a za nim sklasyfikowane są ekipy Manchesteru City - 40 oraz Aston Villi, której piłkarzem jest Matty Cash - 39 pkt.

We wtorek w bezpośrednim meczu w Londynie lider ograł Aston Villę 4:1. Cash pauzował z powodu kumulacji żółtych kartek.

W wieczornym spotkaniu w czwartek Manchester City zmierzy się na wyjeździe z Sunderlandem.

KP, PAP