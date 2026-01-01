Nie żyje mistrz olimpijski. Był prezesem związku

Tizzano swoje największe triumfy święcił podczas igrzysk olimpijskich w Seulu (1988) i Atlancie (1996), gdzie zdobywał złote medale kolejno w zawodach czwórki podwójnej i dwójki podwójnej.

W 1989 roku zdobył również srebrny medal mistrzostw świata w czwórce podwójnej. Startował wówczas z Gianlucą Fariną, Filippo Sofficim i Giovannim Calabrese.



Po zakończeniu kariery sportowej kontynuował udaną drogę zawodową jako działacz. Przewodniczył Międzynarodowemu Komitetowi Igrzysk Śródziemnomorskich, a od listopada 2024 roku pełnił rolę Prezydenta Włoskiej Federacji Wioślarskiej. Otrzymał również złoty medal Włoskiego Komitetu Olimpijskiego w uznaniu sportowych osiągnięć.



Zmarł 29 grudnia 2025 roku. W 2023 roku przebywał w szpitalu w Neapolu, gdzie przeszedł przeszczep szpiku kostnego.

