Nie żyje mistrz olimpijski. Był prezesem związku
Zmarł Davide Tizzano - jeden z najwybitniejszych włoskich wioślarzy i dwukrotny mistrz olimpijski. W listopadzie 2024 roku został wybrany na stanowisko Prezydenta Włoskiej Federacji Wioślarskiej.
Tizzano swoje największe triumfy święcił podczas igrzysk olimpijskich w Seulu (1988) i Atlancie (1996), gdzie zdobywał złote medale kolejno w zawodach czwórki podwójnej i dwójki podwójnej.
W 1989 roku zdobył również srebrny medal mistrzostw świata w czwórce podwójnej. Startował wówczas z Gianlucą Fariną, Filippo Sofficim i Giovannim Calabrese.
Po zakończeniu kariery sportowej kontynuował udaną drogę zawodową jako działacz. Przewodniczył Międzynarodowemu Komitetowi Igrzysk Śródziemnomorskich, a od listopada 2024 roku pełnił rolę Prezydenta Włoskiej Federacji Wioślarskiej. Otrzymał również złoty medal Włoskiego Komitetu Olimpijskiego w uznaniu sportowych osiągnięć.
Zmarł 29 grudnia 2025 roku. W 2023 roku przebywał w szpitalu w Neapolu, gdzie przeszedł przeszczep szpiku kostnego.