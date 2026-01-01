Nowe wieści ws. Anthony'ego Joshuy! Prosto ze szpitala

Sporty walki

Były bokserski mistrz świata wagi ciężkiej, 36-letni Anthony Joshua, który pod koniec ubiegłego roku odniósł lekkie obrażenia w wypadku samochodowym w Nigerii, został wypisany ze szpitala - poinformowano w oficjalnym komunikacie.

Anthony Joshua, bokser, podczas konferencji prasowej, gestykuluje.
Fot. PAP
Anthony Joshua

„Anthony Joshua został wypisany ze szpitala późnym popołudniem. Choć był pełen emocji po stracie dwóch bliskich przyjaciół, uznano, że może już wrócić do domu i tam dochodzić do zdrowia” – oświadczyły rządy stanów Lagos i Ogun w oświadczeniu opublikowanym w serwisie X.

 

W wypadku, do którego doszło 29 grudnia bokser odniósł lekkie obrażenia. Samochód, którym jechał zderzył się z innym, w wypadku zginęło dwóch jego bliskich przyjaciół i kolegów z teamu, w tym trener.

 

Urodzony w Anglii syn nigeryjskich imigrantów prawdopodobnie siedział na tylnym siedzeniu, za kierowcą. Do wypadku doszło na autostradzie w Makun.

 

Joshua w 2012 roku został w Londynie mistrzem olimpijskim, a następnie przez parę lat był zawodowym mistrzem świata wagi ciężkiej. W 2017 roku wygrał spektakularną walkę o tytuł z Ukraińcem Wołodymyrem Kliczką na londyńskim stadionie Wembley. Pasy stracił cztery lata temu na rzecz obecnego czempiona Ołeksandra Usyka. Z Ukraińcem przegrał również rewanż. W 2024 roku uległ swojemu rodakowi Danielowi Dubois. Te porażki sprawiły, że jego kariera uległa załamaniu.

 

Krótko przed Bożym Narodzeniem wrócił do ringu i pokonał podczas gali w Miami przez techniczny nokaut Jake’a Paula, amerykańskiego influencera, który próbuje sił w boksie. Za ten pojedynek miał otrzymać ok. 70 mln dolarów.

 

Po walce Joshua rzucił wyzwanie Tysonowi Fury’emu na długo oczekiwaną „bitwę o Wielką Brytanię”.

 

Jego bilans jako zawodowca to 29 zwycięstw, w tym 24 przez KO, i cztery porażki.

PAP
ANTHONY JOSHUABOKSSPORTY WALKI
