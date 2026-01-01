Pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski siatkarek. Kiedy mecze?

Broniące trofeum siatkarki DevelopResu Rzeszów podejmować będą Sokół & Hagric Mogilno, a triumfator przedostatniej edycji - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała zmierzy się z UNI Opole.





Zobacz także: Ćwierćfinały Pucharu Polski siatkarzy. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Trzecią parę tworzą zespoły z zaplecza ekstraklasy - lider Netland MKS zagra z wiceliderem KSG. Kaliszanki gładko ograły EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:0, podobnie jak Warszawianki, które pokonały ITA Tools Stal Mielec 3:0. To oznacza, że w turnieju w Elblągu pojawi się przedstawiciel pierwszej ligi. Po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce w 2020 roku – wówczas w gronie czterech najlepszych drużyn PP w Nysie wystąpił SAN-Pajda Jarosław.

Czwarty uczestnik turnieju finałowego znany będzie dopiero 21 stycznia, bowiem do rozegrania pozostały jeszcze dwa pojedynki 1/8 finału. Los już na tym etapie skojarzył dwa łódzkie zespoły – ŁKS Commercecon w sobotę zmierzy się z PGE Budowlanymi. Zwycięzca derbowego starcia zagra z lepszym z pary SMS PZPS Szczyrk (1. liga) – Lotto Chemik Police - to spotkanie zaplanowano na 14 stycznia.

Pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski siatkarek 2026:

2026-01-03: Netland MKS Kalisz – KSG Warszawa (sobota, godzina 12.30)

2026-01-03: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – UNI Opole (sobota, godzina 18.00)

2026-01-03: DevelopRes Rzeszów – Sokół & Hagric Mogilno (sobota, godzina 19.30)

2026-01-21: ŁKS Commercecon Łódź/PGE Budowlani Łódź – SMS PZPS Szczyrk/Lotto Chemik Police.

RM, PAP