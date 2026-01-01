Gdzie obejrzeć mecz Energa Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów?

PlusLiga: Energa Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online
Energa Trefl Gdańsk podejmie Asseco Resovię Rzeszów na inaugurację 15. kolejki PlusLigi. Gdzie obejrzeć to starcie? Transmisja meczu Energa Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go.
15. rundę spotkań zainauguruje starcie drużyn walczących o grę w fazie play-off PlusLigi. Trzy poprzednie potyczki rzeszowianie wygrali po tie-breaku. W sumie pokonali ekipę z Trójmiasta już w sześciu meczach z rzędu. W tym sezonie jednak Trefl pokazuje, że muszą się z nim liczyć najlepsi.
Siatkarze prowadzeni przez Mariusza Sordyla odnieśli zwycięstwa nad takimi drużynami jak Aluron CMC Warta Zawiercie, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle czy PGE GiEK Skra Bełchatów. Czy poradzą sobie również z ekipą z Podkarpacia?
Łatwo na pewno nie będzie. Resovia to od lat jeden z najlepszych zespołów w Polsce, a na półmetku obecnego sezonu plasuje się na czwartej lokacie w PlusLidze. W poprzednim starciu rzeszowianie ulegli jednak Warcie Zawiercie 0:3.
Transmisja meczu Energa Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.