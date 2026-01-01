PlusLiga: Energa Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Energa Trefl Gdańsk podejmie Asseco Resovię Rzeszów na inaugurację 15. kolejki PlusLigi. Gdzie obejrzeć to starcie? Transmisja meczu Energa Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go.

Grupa siatkarzy w czarnych strojach świętuje razem, widoczne ich twarze wyrażające radość i podekscytowanie.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz Energa Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów?

15. rundę spotkań zainauguruje starcie drużyn walczących o grę w fazie play-off PlusLigi. Trzy poprzednie potyczki rzeszowianie wygrali po tie-breaku. W sumie pokonali ekipę z Trójmiasta już w sześciu meczach z rzędu. W tym sezonie jednak Trefl pokazuje, że muszą się z nim liczyć najlepsi. 
 

Siatkarze prowadzeni przez Mariusza Sordyla odnieśli zwycięstwa nad takimi drużynami jak Aluron CMC Warta Zawiercie, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle czy PGE GiEK Skra Bełchatów. Czy poradzą sobie również z ekipą z Podkarpacia?

 

Łatwo na pewno nie będzie. Resovia to od lat jeden z najlepszych zespołów w Polsce, a na półmetku obecnego sezonu plasuje się na czwartej lokacie w PlusLidze. W poprzednim starciu rzeszowianie ulegli jednak Warcie Zawiercie 0:3.

 

Transmisja meczu Energa Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport
