Rajd Dakar 2026. Polacy na starcie imprezy. Kto weźmie udział?

Duże szanse na walkę o podium, i to w najbardziej prestiżowej klasie samochodów Ultimate (T1+), mają bracia Marek i Michał Goczałowie oraz syn Marka Eryk. Tworzą rodzinny zespół Energylandia Rally Team, który od kilku lat z powodzeniem startuje w Rajdzie Dakar, ale po raz pierwszy pojedzie trzema samochodami - Toyotami Hilux.

Największym sukcesem Energylandii jest zwycięstwo Eryka Goczała w klasie lekkich pojazdów SSV w 2023 roku. Dokonał tego tuż po zdaniu egzaminu na prawo jazdy jako najmłodszy kierowca w historii rajdu. Podczas tej samej edycji Marek Goczał zajął w tej kategorii trzecie miejsce. Rok później Goczałowie startowali w wyższej klasie challenger i Eryk był bliski powtórzenia sukcesu. Na półmetku prowadził z dużą przewagą, ale wówczas on i Michał zostali zdyskwalifikowani za niezgodne z regulaminem elementy sprzęgła. W 2025 roku Energylandia wycofała się ze startu.

– Odkąd pamiętam, nasza rodzina zawsze marzyła o tym, żeby nazwisko Goczał zajęło całe podium Rajdu Dakar. To się nie zmieniło, także w kategorii Ultimate. Ciężko pracujemy, aby to marzenie się spełniło – powiedział przed startem Eryk, którego pilotem będzie utytułowany i bardzo doświadczony Szymon Gospodarczyk. Marek Goczał pojedzie z Maciejem Martonem, a Michał z Hiszpanem Diego Ortegą.

Zadania nie będą mieli łatwego. Wielkie pieniądze w przygotowania do Dakaru zainwestowała Dacia, zatrudniając czołowych kierowców świata. W zeszłym roku nie dało to miejsca na podium, dlatego teraz oczekiwania na sukces są jeszcze większe. O zwycięstwo w jej barwach będą walczyli pięciokrotny triumfator rajdu Katarczyk Nasser Al-Attiyah, dziewięciokrotny rajdowy mistrz świata Francuz Sebastien Loeb, Hiszpanka Cristina Gutierrez i Brazylijczyk Lucas Moraes.

Kandydatów do triumfu w klasie Ultimate jest jeszcze co najmniej kilku, w tym ubiegłoroczny zwycięzca Saudyjczyk Yazeed Al Rajhi w Toyocie. W tej kategorii pilotem reprezentującej Seszele, mającej także czeskie obywatelstwo Aliyyah Koloc będzie Marcin Pasek.

Kolejny raz wystartuje motocyklista Konrad Dąbrowski, syn wielokrotnego uczestnika Dakaru Marka. Z roku na rok młody Polak radzi sobie coraz lepiej. W poprzedniej edycji był siódmy w klasie Rally 2 i 16. w klasyfikacji łącznej, z dysponującymi lepszym sprzętem zawodnikami z zespołów fabrycznych. Jak przyznał, liczył na nieco więcej, a w tym roku zamierza walczyć o podium w Rally 2.

– Po spędzeniu prawie dwóch miesięcy na treningach w Dubaju z niecierpliwością czekam na najważniejszy start w roku. W 2025 roku udało mi się osiągnąć cel, jakim było miejsce w pierwszej dwudziestce klasyfikacji generalnej, ale nie udało mi się osiągnąć zakładanego rezultatu w Rally 2. Teraz chcę poprawić swoje najlepsze dotychczasowe wyniki, co oznacza walkę co najmniej o miejsce w pierwszej piętnastce klasyfikacji generalnej i o czołową piątkę w Rally 2, z nadzieją na podium w tej klasie – podkreślił 24-letni Dąbrowski.

Po paru latach nieobecności na dakarowych bezdrożach pojawi się polska ciężarówka. Iveco przygotowywane w czeskiej firmie ubiegłorocznego zwycięzcy rajdu Martina Macika poprowadzi debiutant Dariusz Łysek. Za partnerów będzie miał doświadczonego pilota Jacka Czachora i trzykrotnego triumfatora Dakaru w holenderskich załogach mechanika Dariusza Rodewalda. Tradycyjnie, po wycofaniu rosyjskich Kamazów, faworytami tej kategorii są ekipy z Czech i Holandii.

Polskie załogi wystartują też w klasach pojazdów SSV i challenger. Ciekawostką jest powrót na dakarowe szlaki motocyklisty Macieja Giemzy, który tym razem będzie pilotem Saudyjczyka Hassana Jameela w SSV.

W cieszącej się z roku na rok coraz większą popularnością kategorii Classic dla pojazdów z poprzedniej dakarowej epoki pojedzie aż 97 załóg, w tym cztery z Polski. Kolejny raz w Porsche 924 wystartują Tomasz Staniszewski i Stanisław Postawka, którzy byli rewelacją poprzedniej edycji, zajmując czwarte miejsce. Będzie też druga polska ciężarówka w Dakarze 2026 - DAF prowadzony przez Tomasza Białkowskiego, z Dariuszem Baśkiewiczem i Adamem Grodzkim u boku.

W 2026 roku do Dakaru po rocznej przerwie powróci największa legenda tego rajdu 60-letni Francuz Stephane Peterhansel. 14-krotny zwycięzca (sześć razy w kategorii motocykli i osiem w kategorii samochodów) pojedzie brytyjskim Defenderem w słabszej od Ultimate nowej klasie Stock.

48. edycja Dakaru rozpocznie się 3 stycznia w Janbu. Po dwóch dniach rywalizacji wokół tego miasta kierowcy wyruszą do Al-Uli, później zaplanowano biwaki w Hail, Rijadzie, Wadi ad-Dawasir, Biszy i Al Henakiyah. Do Janbu powrócą 16 stycznia, a dzień później w tym portowym mieście zakończą rajd. W sumie zaplanowano prolog i 13 etapów, w tym dwa maratońskie, bez możliwości korzystania z pomocy serwisowej na zaimprowizowanych biwakach. Łączna długość trasy to niemal osiem tysięcy kilometrów. Tym razem dakarowa karawana nie zawita na wydmy Empty Quarter, obszar największej piaszczystej pustyni świata.

Rajd Dakar jest najbardziej rozpoznawalną i najtrudniejszą imprezą off-roadową na świecie. Pierwszy Paryż - Dakar wystartował 26 grudnia 1978 roku z paryskiego Placu Trocadero, a jego twórcą był francuski motocyklista Thierry Sabine. Kierowców czekało ponad 10 tys. kilometrów, głównie w nieznanych im warunkach w Afryce. Z powodów bezpieczeństwa w 2008 roku odwołano jego kolejną edycję. W 2009 roku Dakar został przeniesiony do Ameryki Południowej i był to pierwszy przełom w historii rajdu. W 2020 roku w Arabii Saudyjskiej Dakar otworzył kolejny rozdział, po 29 latach obecności w Afryce i 11 w Ameryce Południowej.

Z roku na rok rajd zyskiwał coraz większą popularność i sławę. Jego trudy nie wszyscy jednak wytrzymywali. Zdarzały się wypadki śmiertelne. Jedną z ofiar został sam Sabine, który w 1986 roku zginął w wypadku śmigłowca na granicy Nigru z Mali. Do tej pory rajd pochłonął życie kilkudziesięciu osób. Na tej liście jest też polskie nazwisko - w 2015 roku motocyklista Michał Hernik został znaleziony martwy podczas 3. etapu z San Juan do Chilecito w Argentynie.

Polacy wygrywali Rajd Dakar. Trzykrotnie jako mechanik w holenderskich ekipach ciężarówek triumfował Dariusz Rodewald (2023, 2016, 2013), w 2015 roku w kategorii quadów zwyciężył Rafał Sonik, a w 2023 w klasie SSV Eryk Goczał.

Polacy na starcie Rajdu Dakar 2026:

samochody

Eryk Goczał, Szymon Gospodarczyk - Toyota Hilux

Marek Goczał, Maciej Marton - Toyota Hilux

Michał Goczał, Diego Ortega (Hiszpania) - Toyota Hilux

Aliyyah Koloc (Seszele), Marcin Pasek - Buggyra

motocykle

Konrad Dąbrowski (KTM)

Bartłomiej Tabin (Kove)

Robert Przybyłowski (Honda)

Filip Grot (KTM)

klasa challenger

Piotr Beaupre, Jarosław Kazberuk - Can-Am Maverick

Łukasz Zoll, Michał Zoll - Can-Am Maverick

klasa SSV

Maciej Oleksowicz, Marcin Sienkiewicz - Can-Am Maverick

Hassan Jameel (Arabia Saudyjska), Maciej Giemza - Can-Am Mavericks

ciężarówki

Dariusz Łysek, Jacek Czachor, Dariusz Rodewald - Iveco

Dakar Classic

Tomasz Staniszewski, Stanisław Postawka - Porsche 924

Paweł Kośmiński, Bartosz Balicki - Mercedes Klasa G

Mariusz Pietrzycki, Kamil Jabłoński - Toyota HDJ 80

Tomasz Białkowski, Dariusz Baśkiewicz, Adam Grodzki - DAF

RM, Polsat Sport, PAP