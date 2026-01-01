Rajd Dakar 2026. Trasa, etapy

Rajd Dakar to najtrudniejsza i najbardziej prestiżowa impreza terenowa na świecie. W 2026 roku w Arabii Saudyjskiej odbędzie się 48. edycja Dakar Rally. Wystartują w niej również Polacy.

Pierwszy Paryż - Dakar wystartował 26 grudnia 1978 roku z paryskiego Placu Trocadero, a jego twórcą był francuski motocyklista Thierry Sabine. Kierowców czekało ponad 10 tysięcy kilometrów, głównie w nieznanych im warunkach w Afryce. Z powodów bezpieczeństwa w 2008 roku odwołano jego kolejną edycję. W 2009 roku Dakar został przeniesiony do Ameryki Południowej i był to pierwszy przełom w historii rajdu. W 2020 roku w Arabii Saudyjskiej Dakar otworzył kolejny rozdział, po 29 latach obecności w Afryce i 11 w Ameryce Południowej.

3 stycznia prologiem w Janbu rozpocznie się tegoroczna edycja imprezy. Uczestnicy pokonają prolog i 13 etapów o łącznej długości niemal ośmiu tysięcy kilometrów. Rywalizacja zakończy się w Janbu w dniu 17 stycznia.

Dakar 2026 - trasa i etapy 48. edycji rajdu:

3 stycznia, prolog: Janbu - Janbu, 98 km (23 km odcinek specjalny)

4 stycznia, 1. etap: Janbu - Janbu, 518 km (305)

5 stycznia, 2. etap: Janbu - Al-Ula, 504 km (400)

6 stycznia, 3. etap: Al-Ula - Al-Ula, 666 km (422)

7 stycznia, 4. etap: Al-Ula - biwak na trasie, 492 km (417) motocykle, 526 km (451) samochody

8 stycznia, 5. etap: biwak na trasie - Hail, 417 km (356) motocykle, 428 km (372) samochody

9 stycznia, 6. tap: Hail - Rijad, 920 km (331)

10 stycznia, dzień przerwy

11 stycznia, 7. etap: Rijad - Wadi ad-Dawasir, 876 km (462)

12 stycznia, 8. etap: Wadi ad-Dawasir - Wadi ad-Dawasir, 717 km (481)

13 stycznia, 9. etap: Wadi ad-Dawasir - biwak na trasie, 540 km (418) motocykle, 531 km (410) samochody

14 stycznia, 10. etap: biwak na trasie - Bisza, 417 km (371) motockle, 469 km (421) samochody

15 stycznia, 11. etap: Bisza - Al Henakiyah, 882 km (347)

16 stycznia, 12. etap: Al Henakiyah - Janbu, 718 km (310)

17 stycznia, 13. etap: Janbu - Janbu, 141 km (105)

Łączny dystans: motocykle - 7906 km (4748); samochody - 7994 km (4840).

RM, Polsat Sport, PAP