Rywal JSW Jastrzębskiego Węgla ogłosił transfer. To on zastąpi gwiazdę

Zespół z środkowo-zachodniej części Węgier doznał w samej końcówce 2025 roku dwóch poważnych osłabień. Najpierw, po zaledwie pięciu ligowych kolejkach, na odejście zdecydował się kapitan Redji Koci, a dwa tygodnie później o transfer poprosił Redi Bakiri. Obaj Albańczycy zdecydowali się na przenosiny na Bliski Wschód - ten pierwszy do Kataru, a drugi do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Utrata dwóch liderów zespołu w tak krótkim czasie była dla MAV Foxconn ogromnym ciosem. Działacze zostali zmuszeni do błyskawicznego znalezienia następców - tym bardziej, że już 7 stycznia 2026 drużynę czeka rewanżowy mecz z JSW Jastrzębskim Węglem w 1/32 finału Pucharu CEV. W miejsce Kociego sprowadzono z Buducnosti Podgorica reprezentanta Czarnogóry Ivana Zvicera, a teraz Węgrzy ogłosili drugi transfer: Bakiriego, który tak bardzo dał się we znaki Jastrzębianom w pierwszym spotkaniu, ma zastąpić Aleksandar Ljaftow.

Macedoński przyjmujący to zawodnik z doświadczeniem na europejskich parkietach. 35-latek ma w siatkarskim CV nie tylko mistrzowskie tytuły z trzech lig (rodzimej oraz chorwackiej i bułgarskiej), ale i występy w bardzo mocnych rozgrywkach w Turcji (Galatasaray, PTT Ankara) i Włoszech (Ravenna). Ostatnio był zawodnikiem Burgan Sport Club.

Mistrzowie Węgier wciąż walczą na czterech (!) frontach. W Pucharze CEV czeka ich wspomniany rewanż z JSW Jastrzębskim Węglem, w Lidze Środkowoeuropejskiej mają 2 zwycięstwa i porażkę, a na krajowym podwórku doszli już do najlepszej czwórki Pucharu Węgier i z 8 zwycięstwami w 8 meczach są na 3. miejscu w tabeli TippmixPro Extraligi.