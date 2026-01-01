Tragedia w Nowy Rok. Zmarł "najbardziej lubiany człowiek w tenisie"

Demeter, który przygodę z tenisem rozpoczynał jako sędzia, po zakończeniu kariery arbitra przez wiele lat związany był ze Spartakiem Subotica, gdzie zarządzał kompleksem sportowym Dudova suma. Dał się poznać jako doskonały organizator - to właśnie w Suboticy odbywały się między innymi turnieje o mistrzostwo Serbii, a także wiele zawodów rangi międzynarodowej zarówno dla juniorów, jak i seniorów.

"Tibor był człowiekiem zawsze skorym do żartów, a ponadto był chodzącą encyklopedią tenisa nie tylko w Suboticy, ale i w całej Serbii, a wcześniej Jugosławii. Potrafił rzucać z pamięci niesamowitymi anegdotami o każdym, kto choć raz przewinął się przez obiekt Dudova suma czy struktury krajowego Związku. Powiedzieć o nim, że był najbardziej lubianym człowiekiem w tenisie, to jak nie powiedzieć nic" - czytamy w komunikacie TSS.

Były sędzia i działacz zmarł w wieku 78 lat. Media nie podały, co było przyczyną zgonu.