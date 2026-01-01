United Cup: Jessica Bouzas Maneiro – Solana Sierra. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Jessica Bouzas Maneiro kontra Solana Sierra to jedno ze spotkań United Cup. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Jessica Bouzas Maneiro – Solana Sierra na Polsatsport.pl.

United Cup to jeden z "najświeższych" turniejów w kalendarzu światowego tenisa. Po raz pierwszy odbył się w 2022 roku. Premierową edycję zwyciężyli Amerykanie, którzy w finale pokonali Włochów.

 

W rywalizacji bierze udział 18 drużyn narodowych, podzielonych na sześć trzyzespołowych grup. W każdej reprezentacji występuje sześcioro zawodników i zawodniczek. Tytułu wywalczonego przed rokiem bronią Stany Zjednoczone, którzy w walce o końcowy triumf okazali się lepsi od Polski. 

 

Turniej trwa od 2 do 11 stycznia. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Jessica Bouzas Maneiro – Solana Sierra na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport
INNETENIS

