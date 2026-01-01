Wicelider rankingu ATP podsumował rok. "Dostrzegam cenne lekcje"

Tenis

Włoski tenisista Jannik Sinner w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych podsumował ostatnie 12 miesięcy. - To był niezwykły rok. Niektóre wzloty były niesamowite, niektóre upadki trudne do zaakceptowania - powiedział wicelider rankingu ATP.

Portret Jannika Sinnera w okularach przeciwsłonecznych.
Fot. PAP
Jannik Sinner podsumował udany rok.

Sinner w 2025 roku zdobył sześć tytułów. Wygrał wielkoszlemowe Australian Open i Wimbledon oraz doszedł do finału French Open i US Open. Odniósł 58 zwycięstw i poniósł sześć porażek, a na korcie zarobił ponad 19 mln dolarów.

 

- Patrzę nie tylko na wyniki, ale dostrzegam też cenne lekcje. Chcę podziękować całemu zespołowi, mojej rodzinie i wszystkim, którzy zawsze mnie wspierali. To dla mnie wiele znaczy. Życzę Wam szczęśliwego Nowego Roku: świętujcie go z ludźmi, których kochacie. Do zobaczenia wkrótce na korcie - przekazał Sinner.

 

Cieniem na karierze Sinnera kładzie się afera dopingowa. W jego organizmie wykryto śladowe ilości sterydu o nazwie clostebol. Włoch tłumaczył, że jego fizjoterapeuta stosował maść, która zawierała tę substancję, co potraktowano jako okoliczność łagodzącą. Pauzował od 9 lutego do 4 maja, co sprawiło, że nie opuścił żadnego z czterech turniejów wielkoszlemowych.

 

Włoski tenisista jest jednym z faworytów Australian Open. Turniej w Melbourne rozpocznie się 18 stycznia. Głównym konkurentem Sinnera będzie lider rankingu ATP - Hiszpan Carlos Alcaraz.

PI, PAP
INNEJANNIK SINNERTENIS
