Znowu to zrobili! Kolejny faworyt poległ w Ostrowie

Lepiej w to spotkanie weszli goście, którzy mogli liczyć na trójki Jakuba Schenka. Sytuację podobnymi rzutami szybko zmieniał jednak Trenton Gibson. Spotkanie ciągle było wyrównane, bo swoje akcje kończyli też chociażby Mareks Mejeris czy Kasper Suurorg. Ostatecznie dzięki trafieniu Michała Pluty po 10 minutach było 28:23.

ZOBACZ TAKŻE: Pechowa porażka Śląska Wrocław. Mieli 8 punktów przewagi w 4. kwarcie

Po zagraniu 2+1 Quana Jacksona w drugiej kwarcie przewaga Ostrowian wzrosła do ośmiu punktów. Schenk utrzymywał później Energa Trefla w grze. Po następnej akcji Raya Cowelsa przegrywał już tylko punktem. Mejeris jednak świetnie radził sobie pod koszem, dając sporo spokoju gospodarzom. Trójka Lastera ustaliła wynik po pierwszej połowie na 56:47.

Po przerwie zespół trenera Mikko Larkasa starał się pokazać swoje ofensywne możliwości. Dość szybko dzięki rzutom Jakuba Schenka i Kenny'ego Goinsa zbliżył się na trzy punkty. Później Paul Scruggs oraz Ray Cowels zmniejszali straty do punktu. Trenton Gibson utrzymał minimalną przewagę gospodarzy. Mimo tego po 30 minutach było tylko 66:65.

W czwartej kwarcie Sopocianie zanotowali serię 0:9 i po trójce Schenka wychodzili na prowadzenie. Sytuację zespołu trenera Andrzeja Urbana "ratował" skuteczny Trenton Gibson. Dzięki jego kolejnej akcji Ostrowianie byli lepsi o dziewięć punktów! Goście nie potrafili już wrócić do meczu. Ostatecznie Tasomix Rosiek Stal zwyciężyła 89:80.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Trenton Gibson z 24 punktami i 7 asystami. Jakub Schenk zdobył dla gości 18 punktów i 3 asysty.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ORLEN Basket Liga - 14. kolejka

Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski – Energa Trefl Sopot 89:80 (28:23, 28:24, 10:18, 23:15)

Tasomix Rosiek Stal: Trenton Gibson 24, Mareks Mejeris 21, Michał Pluta 18, Daniel Laster 11, Quan Jackson 9, Ante Brzović 4, Nikodem Czoska 2, Jacek Rutecki 0;

Energa Trefl: Jakub Schenk 18, Kasper Suurorg 16, Mindaugas Kacinas 12, Raymond Cowels 12, Paul Scruggs 11, Kenneth Goins 4, Mikołaj Witliński 4, Dylan Addae-Wusu 3, Szymon Zapała 0, Szymon Nowicki 0.

PLK.PL