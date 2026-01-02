Babilon MMA 56: Powroty Siwca, Głowackiego, Bednarskiego i Mękala. Każdy ma coś do udowodnienia!

Jednym z głównych bohaterów gali Babilon MMA 56 w Żyrardowie będzie Krzysztof Głowacki – legenda polskiego boksu i dwukrotny mistrz świata WBO w kategorii cruiser, który wciąż nie może się odnaleźć w przygodzie z formułą MMA. Po szokującej porażce w 23 sekundy na gali Babilon MMA 55 w Radomiu zawiedziony „Główka” chciał jak najszybciej wrócić do klatki i zmazać złe wrażenie.

Podrażniona ambicja polskiego czempiona nie zniosłaby słabego rywala, więc Głowacki zmierzy się z doświadczonym Brazylijczykiem Kleberem „Orgulho” Silvą (22-15), weteranem KSW i Bellatora, znanym z agresywnego stylu. Być może taki rywal będzie stylowo pasował „Główce”, ale zapowiada się kolejna ryzykowna i trudna potyczka. Kilka miesięcy temu na BM 54 w Grudziądzu „Orgulho” był bliski wygranej nad Przemysławem Mysialą.

– Krzysiek jest bardzo ambitnym człowiekiem i chce coś udowodnić sobie oraz kibicom, a jego sportowa duma nie pozwala mu na wybranie kiepskiego przeciwnika. Właśnie dlatego będzie miał przed sobą wielkie wyzwanie i część internautów już skazuje go na porażkę, ale ja znam „Główkę” od lat i wiem, że on lubi startować z tej pozycji. 31 stycznia na Babilon MMA 56 przekonamy się, czy mistrz świata w boksie może rywalizować na solidnym poziomie w MMA jak choćby Artur Szpilka w KSW – mówi promotor wydarzenia Tomasz Babiloński.

W wadze średniej (84 kg) do klatki powróci Łukasz Siwiec (9-5), który stanie naprzeciw znanego z KSW Włocha Leonardo Damianiego (13-8-1). Będzie to ciekawe zestawienie naszego byłego mistrza kategorii półśredniej (77 kg) z zawodnikiem, który toczył niesamowicie zacięte boje z Danielem Skibińskim. Zapowiada się twarda, techniczna walka dwóch doświadczonych zawodników. Zwycięzca znajdzie się w bardzo ciekawej pozycji na polskim rynku MMA.

W Żyrardowie kibice zobaczą także pojedynek w królewskiej kategorii wagowej. Michał „Benek” Bednarski (3-2) zmierzy się z Liamem Brugere (1-2) w starciu wagi ciężkiej, gdzie – jak zawsze – jeden cios może przesądzić o losach walki.

Ogłoszony został również ciekawy polsko-polski pojedynek na rozdrożach pomiędzy Kamilem Mękalem (5-3) a Kamilem Korzeniewskim (3-2) – ten pierwszy zdołał reanimować swoją karierę po początkowych niepowodzeniach i z bilansu 0-3 doszedł do dodatniego rekordu, a jego seria wygranych wynosi już 5. Po drugiej stronie znajduje się Korzeniewski, który z kolei zaczynał od 3-0, ale wtedy został znokautowany przez Szymona Herrmanna (6-0) i jego kariera znalazła się na niemałym zakręcie po kolejnej porażce. Który z nich pójdzie dalej w górę?

​Karta walk Babilon MMA 56:



84 kg: Łukasz „Brutal” Siwiec (9-5) vs Leonardo Damiani (13-8-1)

77 kg: Rafał Błachuta (17-10) vs TBA

93 kg: Krzysztof Głowacki (1-2) vs Kleber „Orgulho” Silva (22-15)

120 kg: Michał „Benek” Bednarski (3-2) vs Liam Brugere (1-2)

84 kg: Kamil Mękal (5-3) vs Kamil Korzeniewski (3-2)

66 kg: Filip Jarocki (5-7) vs Paweł Domin (2-1)



Kolejne ogłoszenia już wkrótce!

Informacja Prasowa