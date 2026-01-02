Bohater finału Ligi Europy zmienił klub. Rekord transferowy
Brennan Johnson, dotychczas zawodnik Tottenhamu Hotspur, został najdroższym piłkarzem w historii Crystal Palace - poinformował klub z południowego Londynu, nie podając jednak kwoty. Brytyjskie media szacują, że „Orły” zapłaciły za niego 35 mln funtów, czyli 40 mln euro.
Według Crystal Palace, walijski napastnik podpisał czteroipółletni kontrakt i może zadebiutować już w najbliższą niedzielę w meczu wyjazdowym z Newcastle United.
W maju 2025 roku Johnson strzelił jedynego gola Manchesterowi United w rozegranym w Bilbao finale Ligi Europy, zapewniając Tottenhamowi pierwsze od 1984 roku trofeum międzynarodowe. W bieżącym sezonie nie cieszył się jednak uznaniem w oczach nowego trenera Thomasa Franka, który wystawił go w podstawowym składzie Spurs jedynie w sześciu meczach Premier League.
Crystal Palace zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli.Przejdź na Polsatsport.pl