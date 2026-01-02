Bohater finału Ligi Europy zmienił klub. Rekord transferowy

Brennan Johnson, dotychczas zawodnik Tottenhamu Hotspur, został najdroższym piłkarzem w historii Crystal Palace - poinformował klub z południowego Londynu, nie podając jednak kwoty. Brytyjskie media szacują, że „Orły” zapłaciły za niego 35 mln funtów, czyli 40 mln euro.

Piłkarz wykonuje strzał na bramkę, podczas gdy bramkarz próbuje go obronić.
Brennan Johnson

Według Crystal Palace, walijski napastnik podpisał czteroipółletni kontrakt i może zadebiutować już w najbliższą niedzielę w meczu wyjazdowym z Newcastle United.

 

W maju 2025 roku Johnson strzelił jedynego gola Manchesterowi United w rozegranym w Bilbao finale Ligi Europy, zapewniając Tottenhamowi pierwsze od 1984 roku trofeum międzynarodowe. W bieżącym sezonie nie cieszył się jednak uznaniem w oczach nowego trenera Thomasa Franka, który wystawił go w podstawowym składzie Spurs jedynie w sześciu meczach Premier League.

 

Crystal Palace zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli.

