Celtic FC - Rangers FC. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

Rzadko zdarza się, aby oba zespoły przystąpiły do bezpośredniej konfrontacji nie będąc na dwóch pierwszych miejscach w tabeli lub gdy przynajmniej jedna z tych ekip nie jest na fotelu lidera. A tak jest właśnie tym razem. Po 19 kolejkach sensacyjnie na czele znajduje się Hearts, które wyprzedza dwie drużyny z Glasgow o trzy i sześć punktów.

Wymarzonym scenariuszem dla Hearts byłby zatem remis lub wygrana Rangersów, którzy plasują się na trzeciej pozycji i zdają sobie sprawę, że porażka może mocno skomplikować ich sytuację w walce o mistrzostwo Szkocji. Z kolei Celtic pragnie szybko przeskoczyć waleczne "Serca" i jednocześnie odskoczyć od lokalnych adwersarzy.

ZOBACZ TAKŻE: Przemówili ws. polskiego piłkarza. Nie stawia się w klubie, bo chce odejść?

Bezpośrednia potyczka i zarazem premierowa dla obu klubów w 2026 roku zapowiada się zatem elektryzująco. W tym sezonie to już trzecie Old Firm Derby. Pod koniec sierpnia padł bezbramkowy remis, natomiast na początku listopada Celtic wygrał w półfinale Pucharu Ligi po dogrywce 3:1.

Warto podkreślić, że Celtic i Rangers przystąpili do tego sezonu z dorobkiem 56 tytułów mistrzowskich. Wielu kibiców zastanawia się, kto może wysunąć się na pierwsze miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Na razie... nikt, bo obu gigantów ujarzmia wspomniane Hearts.

Gdzie obejrzeć mecz Celtic - Rangers? O której godzinie?

Transmisja meczu Celtic FC - Rangers FC w sobotę 3 stycznia od godz. 13:25 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

Polsat Sport