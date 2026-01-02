Czy Lewandowski pozostanie w FC Barcelonie? Urban: "To może mieć wpływ"

- Trudno mi powiedzieć, bo to są decyzje personalne - przyznał w rozmowie z "Super Expressem". - Wydaje mi się, że jemu bardzo dobrze żyje się w Barcelonie. To też może mieć wpływ na to gdzie dalej będzie grał - oznajmił Urban.

ZOBACZ TAKŻE: Wystarczyło pół roku u nas! Wasiluk w Legii Warszawa

Na tym jednak nie poprzestał. - W przypadku kontraktu wiele rzeczy na pewno wchodzi w grę. To będzie musiał rozpatrywać cały sztab Roberta z nim włącznie, jak również kierownictwo Barcelony. Na teraz Robert broni się statystykami, bramkami. Jest napastnikiem i ze swojego zadania wywiązuje się bardzo dobrze - tłumaczył.

Czy FC Barcelona powinna zatrzymać Polaka? - To decyzja władz mistrza Hiszpanii. Czy uważają, że to, co robi Robert jest wystarczające, czy w tym roku będzie gorzej, czy lepiej. Będą decydowali o tym, czy chcą, żeby został dłużej, czy nie - stwierdził Urban.

Od dłuższego czasu mówi się, że Lewandowski mógłby trafić do MLS czy ligi saudyjskiej, gdzie mógłby zarobić gigantyczne pieniądze. Wydaje się, że priorytetem jest jednak przedłużenie obecnej umowy.

- Robert na pewno może im w tym pomóc, jeśli chodzi o negocjacje. Jakby chciał zostać, to na pewno pójdzie na jakieś ustępstwa. Jednak nie zajmujmy sobie tym głowy. Możemy to tylko obserwować z boku. Za bardzo bym się nad tym nie zastanawiał się - podsumował.