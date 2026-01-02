Jedna z sióstr Williams zagra na Australian Open! Dzika karta dla 45-latki

W piątek 2 stycznia na oficjalnej stronie internetowej Australian Open opublikowana została informacja dotycząca przyznania dzikiej karty Venus Williams.





"Amerykańska legenda Venus Williams wystąpi w głównej drabince Australian Open 2026 po otrzymaniu ósmej i ostatniej dzikiej karty kobiet" - napisano.

Do całej sytuacji w udostępnionym komunikacie odniosła się sama zainteresowana.

- Cieszę się, że wracam do Australii i nie mogę się doczekać startów podczas australijskiego lata - powiedziała Williams, cytowana na oficjalnej stronie turnieju. - Mam tam tyle niesamowitych wspomnień i jestem wdzięczny za możliwość powrotu do miejsca, które tak wiele znaczyło dla mojej kariery.

Przy okazji 45-latka pobije rekord Japonki Kimiko Date i zostanie najstarszą kobietą, która kiedykolwiek grała w głównej drabince australijskiego turnieju.

Warto przypomnieć, że była liderka rankingu WTA jeszcze nigdy nie wygrała Australian Open, natomiast dwukrotnie znalazła się w finale (2003 i 2017 rok).

Impreza w Melbourne rozpocznie się 12 stycznia i zakończy 1 lutego.

AA, Polsat Sport