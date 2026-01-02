Klamka zapadła. Jest decyzja ws. lidera Skry Bełchatów

- Z dużą satysfakcją mogę powiedzieć, że przedłużenie kontraktu z Arkiem to dla naszego klubu bardzo ważna decyzja - zarówno sportowo, jak i mentalnie - przekazał Bąkiewicz.

- Gdy sytuacja kadrowa wymagała lidera na boisku, bez wahania wszedł w rolę pierwszego atakującego i zrobił to w sposób, który budzi ogromny szacunek - skutecznością, zaangażowaniem i charakterem - tłumaczył prezes.

Arkadiusz Żakieta rozegrał dotąd w barwach Skry 13 meczów ligowych, w których zdobył 171 punktów. Jego skuteczność w ataku wyniosła 51 proc. "Ma wszystko, co powinien mieć dobry atakujący - moc w ręce i precyzję uderzenia. Łączy to z ogromną pracowitością i walecznym charakterem" - można przeczytać w komunikacie.

Bąkiewicz wierzy, że kolejny sezon będzie potwierdzeniem umiejętności siatkarza. - Jestem przekonany, że w sezonie 2026/2027 Arek nadal będzie jednym z filarów zespołu i ważnym punktem odniesienia dla całej drużyny – zarówno na boisku, jak i poza nim - podsumował.

Skra po 13 rozegranych spotkaniach zajmuje piąte miejsce w tabeli, mając w dorobku 27 pkt. Do liderującej Bogdanki LUK Lublin traci trzy punkty. Najbliższe starcie rozegra w niedzielę, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Indykpolem AZS Olsztyn.