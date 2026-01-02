Koszmar Milika trwa! Trener Juventus właśnie to potwierdził

25 maja 2024 roku Milik zagrał 73 minuty w ekipie Juventusu i wówczas mało kto spodziewał się, że Polak na kolejny mecz będzie musiał czekać ponad półtora roku. Przypomnijmy, że 31-latek nabawił się kontuzji kolana podczas towarzyskiego starcia Polski z Ukrainą na początku czerwca 2024 roku. Wówczas opuścił plac gry już w piątej minucie.

Nie był to jedyny uraz, jakiego Milik doznał od tamtej pory. Już po wyleczeniu wspomnianego kolana doszło do kontuzji łydki, która ponownie wykluczyła go z gry na kilka miesięcy. Długa rehabilitacja miała przynieść wymierne skutki pod koniec 2025 roku. Polak znalazł się w kadrze na mecze Juventusu z Romą oraz Pisą, ale nie wybiegł na murawę. Miało to nastąpić w sobotę 3 stycznia przy okazji konfrontacji z Lecce. Wiemy już jednak, że tak się nie stanie.

"Milik ma drobny problem. Musimy oszacować jego sytuację i prawdopodobnie zabraknie go w sobotę" - przyznał Spalletti na przedmeczowej konferencji prasowej.

Były piłkarz m.in. Ajaksu, SC Napoli oraz Olympique Marsylia jest zawodnikiem Juventusu od lipca 2023 roku. Jego bilans to 75 spotkań, 17 goli i dwie asysty. Jego kontrakt ze "Starą Damą" wygasa końcem czerwca 2027 roku.

