Legenda wycofała się z TCS! Duże zmiany w kadrze

Zimowe

Szwajcar Simon Ammann, czterokrotny mistrz olimpijski, został wycofany z kadry narodowej na dwa ostatnie konkursy Turnieju Czterech Skoczni - w Innsbrucku i Bischofshofen. W obu dotychczasowych, w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen, nie awansował do finałowej serii.

Skoczek narciarski w locie podczas zawodów.
fot. PAP/EPA
Simon Ammann

Słynny skoczek narciarski nie dokończy więc swojego 27. udziału w TCS. Na razie nie wiadomo, jak decyzja Szwajcarów przełoży się na jego ewentualny występ w tegorocznych igrzyskach olimpijskich.

 

ZOBACZ TAKŻE: Turniej Czterech Skoczni 2025/2026. Kiedy i o której są konkursy? Terminarz

 

W obu niemieckich konkursach 44-letni Ammann zajął 34. miejsce, a w klasyfikacji generalnej TCS plasował się na 36. pozycji.

 

Jak poinformowała tamtejsza federacja, udział w Turnieju Czterech Skoczni kończy również Juri Kesseli. Ich miejsce zajmą Felix Trunz i Killian Peier.

 

Zmiany zachodzą także w innych ekipach. Już wcześniej ogłoszono, że w reprezentacji Polski na austriacką część rywalizacji Dawid Kubacki zastąpi Piotra Żyłę.

 

Liderem TCS jest Słoweniec Domen Prevc, który wygrał oba dotychczasowe konkursy. Najlepszy z Polaków - Kacper Tomasiak - zajmuje dziewiąte miejsce.

Przejdź na Polsatsport.pl
FELIX TRUNZJURI KESSELIKILLIAN PEIERPŚ 2025/26PUCHAR ŚWIATAPUCHAR ŚWIATA 2025/26PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICHPUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 2025/26SIMON AMMANNSKOKISKOKI NARCIARSKIETCSTCS 2025/26TURNIEJ CZTERECH SKOCZNITURNIEJ CZTERECH SKOCZNI 2025/26ZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Rafał Kot: Jesteśmy na takiej huśtawce, bo po Wiśle wszyscy myśleliśmy, że nastąpił przełom
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 