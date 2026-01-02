Legenda wycofała się z TCS! Duże zmiany w kadrze

Słynny skoczek narciarski nie dokończy więc swojego 27. udziału w TCS. Na razie nie wiadomo, jak decyzja Szwajcarów przełoży się na jego ewentualny występ w tegorocznych igrzyskach olimpijskich.

ZOBACZ TAKŻE: Turniej Czterech Skoczni 2025/2026. Kiedy i o której są konkursy? Terminarz

W obu niemieckich konkursach 44-letni Ammann zajął 34. miejsce, a w klasyfikacji generalnej TCS plasował się na 36. pozycji.

Jak poinformowała tamtejsza federacja, udział w Turnieju Czterech Skoczni kończy również Juri Kesseli. Ich miejsce zajmą Felix Trunz i Killian Peier.

Zmiany zachodzą także w innych ekipach. Już wcześniej ogłoszono, że w reprezentacji Polski na austriacką część rywalizacji Dawid Kubacki zastąpi Piotra Żyłę.

Liderem TCS jest Słoweniec Domen Prevc, który wygrał oba dotychczasowe konkursy. Najlepszy z Polaków - Kacper Tomasiak - zajmuje dziewiąte miejsce.