Czas na pierwszy Magazyn #7Strefa w 2026 roku! Zapowiada się on wyjątkowo ciekawie. Gdzie obejrzeć program? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go i na Polsatsport.pl.

Gdzie obejrzeć Magazyn #7Strefa?

Coś się kończy, coś się zaczyna. Gośćmi Marka Magiery i Jakuba Bednaruka w pierwszym Magazynie #7Strefa w 2026 roku będą Joanna Podoba-Malicka oraz Dorota Świeniewicz-Brandt. Program niemal w całości będzie poświęcony siatkówce kobiet. Podsumujemy rok 2025 w Tauron Lidze i zapowiemy najważniejsze wydarzenia w 2026 roku.

 

W programie ukaże się także fragment wywiadu Bożeny Pieczko ze Stefano Lavarinim. Nasi eksperci ocenią szanse Polek podczas najważniejszej w tym roku imprezy – mistrzostw Europy.

 

Marta Ćwiertniewicz wybrała się do Łodzi przed sobotnim meczem derbowym w ćwierćfinale Pucharu Polski: ŁKS Commercecon Łódź – PGE Budowlani Łódź i porozmawiała z bohaterkami tego spotkania.

 

Tradycyjnie już Jakub Bednaruk przeanalizuje najciekawsze siatkarskie akcje i kontrowersje.

Gdzie obejrzeć magazyn #7Strefa? O której godzinie?

Początek magazynu #7Strefa w sobotę 3 stycznia o godz. 11:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

