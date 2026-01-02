Coś się kończy, coś się zaczyna. Gośćmi Marka Magiery i Jakuba Bednaruka w pierwszym Magazynie #7Strefa w 2026 roku będą Joanna Podoba-Malicka oraz Dorota Świeniewicz-Brandt. Program niemal w całości będzie poświęcony siatkówce kobiet. Podsumujemy rok 2025 w Tauron Lidze i zapowiemy najważniejsze wydarzenia w 2026 roku.

W programie ukaże się także fragment wywiadu Bożeny Pieczko ze Stefano Lavarinim. Nasi eksperci ocenią szanse Polek podczas najważniejszej w tym roku imprezy – mistrzostw Europy.

Marta Ćwiertniewicz wybrała się do Łodzi przed sobotnim meczem derbowym w ćwierćfinale Pucharu Polski: ŁKS Commercecon Łódź – PGE Budowlani Łódź i porozmawiała z bohaterkami tego spotkania.

Tradycyjnie już Jakub Bednaruk przeanalizuje najciekawsze siatkarskie akcje i kontrowersje.

Gdzie obejrzeć magazyn #7Strefa? O której godzinie?

Początek magazynu #7Strefa w sobotę 3 stycznia o godz. 11:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport