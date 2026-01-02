Nie każdy może wejść na murawę z gwizdkiem. Tak wygląda selekcja kandydatów na sędziów

Pierwsze kroki – szkolenia, egzaminy i wymagania fizyczne



Proces zaczyna się w lokalnych związkach piłkarskich, gdzie kandydaci przechodzą szkolenie teoretyczne, obejmujące najnowszą wersję Przepisów Gry IFAB. Podczas kursu uczestnicy uczą się m.in.:

· interpretacji przewinień

· zasad dotyczących spalonych

· zarządzania meczem

· komunikacji z zawodnikami.

Po zakończeniu zajęć przychodzi czas na egzamin pisemny, który sprawdza nie tylko pamięć, ale także umiejętność praktycznego zastosowania przepisów w sytuacjach boiskowych.

Niezbędne jest również badanie lekarskie, które potwierdzi ogólną sprawność i brak przeciwwskazań do wysiłku. Kandydaci muszą zdać testy biegowe (zwykle oparte na wytycznych FIFA), które oceniają kondycję, a także zdolność szybkiego reagowania i utrzymania koncentracji przez pełne 90 minut gry. Dopiero spełnienie wszystkich tych wymogów otwiera drogę do pierwszych przydziałów meczowych.

Awans w hierarchii i podnoszenie kwalifikacji



Po zaliczeniu kursu i testów początkujący arbiter trafia na najniższy szczebel - zwykle są to spotkania młodzieżowe lub lokalne ligi amatorskie. Jest uważnie obserwowany przez instruktorów, którzy oceniają jego decyzje, ustawienie na boisku, sposób prowadzenia gry, a nawet kontrolę emocji. Każdy pozytywnie oceniony mecz przybliża go do kolejnej klasy sędziowskiej, a awanse odbywają się regularnie, zwykle raz w roku.

W miarę rozwoju kariery od sędziego wymaga się stałego udziału w szkoleniach i corocznych testach sprawnościowych. Im wyższa klasa, tym dokładniejsze oceny wystawanie przez instruktorów. Droga na najwyższy poziom - centralne ligi, a później FIFA - wymaga lat praktyki, perfekcyjnej kondycji i umiejętności radzenia sobie z presją otoczenia.

Ostatecznie tylko niewielki odsetek początkujących sędziów dociera do zawodowego poziomu. Ale z drugiej strony, każdy zaczynał w tym samym punkcie, od tego samego egzaminu praktycznego.

