Nie każdy może wejść na murawę z gwizdkiem. Tak wygląda selekcja kandydatów na sędziów

Piłka nożna

Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda bardzo łatwo. Jednak, aby zostać sędzią piłkarskim, nie wystarczy tylko znajomość przepisów. Trzeba mieć także predyspozycje psychiczne, zdrowie i gotowość do nieustannego szkolenia. Droga do gwizdka wymaga selekcji, egzaminów oraz praktyki, zanim kandydat pojawi się na murawie w roli arbitra.

Sędzia piłkarski trzymający piłkę i dmuchający w gwizdek.
fot. PAP
Droga do kariery sędziego piłkarskiego wymaga szkoleń, egzaminów i testów sprawnościowych

Pierwsze kroki – szkolenia, egzaminy i wymagania fizyczne


Proces zaczyna się w lokalnych związkach piłkarskich, gdzie kandydaci przechodzą szkolenie teoretyczne, obejmujące najnowszą wersję Przepisów Gry IFAB. Podczas kursu uczestnicy uczą się m.in.:

 

· interpretacji przewinień

· zasad dotyczących spalonych

· zarządzania meczem

· komunikacji z zawodnikami.

 

Po zakończeniu zajęć przychodzi czas na egzamin pisemny, który sprawdza nie tylko pamięć, ale także umiejętność praktycznego zastosowania przepisów w sytuacjach boiskowych.

 

Niezbędne jest również badanie lekarskie, które potwierdzi ogólną sprawność i brak przeciwwskazań do wysiłku. Kandydaci muszą zdać testy biegowe (zwykle oparte na wytycznych FIFA), które oceniają kondycję, a także zdolność szybkiego reagowania i utrzymania koncentracji przez pełne 90 minut gry. Dopiero spełnienie wszystkich tych wymogów otwiera drogę do pierwszych przydziałów meczowych.

 

Awans w hierarchii i podnoszenie kwalifikacji


Po zaliczeniu kursu i testów początkujący arbiter trafia na najniższy szczebel - zwykle są to spotkania młodzieżowe lub lokalne ligi amatorskie. Jest uważnie obserwowany przez instruktorów, którzy oceniają jego decyzje, ustawienie na boisku, sposób prowadzenia gry, a nawet kontrolę emocji. Każdy pozytywnie oceniony mecz przybliża go do kolejnej klasy sędziowskiej, a awanse odbywają się regularnie, zwykle raz w roku.

 

W miarę rozwoju kariery od sędziego wymaga się stałego udziału w szkoleniach i corocznych testach sprawnościowych. Im wyższa klasa, tym dokładniejsze oceny wystawanie przez instruktorów. Droga na najwyższy poziom - centralne ligi, a później FIFA - wymaga lat praktyki, perfekcyjnej kondycji i umiejętności radzenia sobie z presją otoczenia.

 

Ostatecznie tylko niewielki odsetek początkujących sędziów dociera do zawodowego poziomu. Ale z drugiej strony, każdy zaczynał w tym samym punkcie, od tego samego egzaminu praktycznego.

