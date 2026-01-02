Nikt nie wiedział, gdzie jest reprezentant Polski. Teraz wszystko stało się jasne

Hubert PawlikPiłka nożna

Mateusz Bogusz opuścił pierwsze przedsezonowe treningi w Cruz Azul. Tak naprawdę nikt nawet nie wiedział, gdzie się znajduje. Aż do teraz, gdyż dziennikarz Adrian Esparza Oteo wskazał miejsce pobytu Polaka.

Piłkarz w bordowej koszulce treningowej wykonuje kopnięcie piłki.
fot. Cyfrasport
Mateusz Bogusz nie trenuje z Cruz Azul

Jak się okazało, Bogusz wrócił do Polski. "Trzeci dzień z rzędu nie pojawił się w La Norii. Cruz Azul miało poranny trening, a obecnie odbywa popołudniowy, ale nie wziął udziału w żadnym z nich. Niektóre zdjęcia i relacje wskazują, że jest w Polsce" - napisał Esparza Oteo na portalu X.

 

ZOBACZ TAKŻE: To musiało się tak skończyć. Media: Gwiazda Legii znalazła nowy klub

 

Tuż po tym wyszło na jaw, że reprezentant Polski pojawił się w Rudzie Śląskiej, gdzie odbył trening w Individual Football Skills. Do sieci zdjęcie z nim wrzucił były trener Ruchu Chorzów Łukasz Bereta.

 

"To już nasza mała tradycja, że w przerwie zimowej odwiedza nas postać wyjątkowa - zawodnik meksykańskiego Cruz Azul i reprezentant Polski, Mateusz Bogusz!" - możemy przeczytać na Facebooku.

 

Gdyby tego było mało, to dokładnie 29 grudnia 24-latek zjawił się w siedzibie firmy Fizjoterapia Rokitnica.

 

"Jednym z zawodników, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować, jest Mateusz Bogusz - profesjonalny piłkarz, dla którego sprawność, mobilność i regeneracja mają kluczowe znaczenie w codziennym funkcjonowaniu na najwyższym poziomie sportowym" - przekazano.

 

Cruz Azul powróci do rywalizacji już w niedzielę 11 stycznia. Trudno jednak oczekiwać, że Polak pojawi się na murawie.

Przejdź na Polsatsport.pl
CRUZ AZULINNEMATEUSZ BOGUSZMEKSYKPIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Lech Poznań - 1. FSV Mainz 05. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 