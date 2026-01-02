Nikt nie wiedział, gdzie jest reprezentant Polski. Teraz wszystko stało się jasne

Jak się okazało, Bogusz wrócił do Polski. "Trzeci dzień z rzędu nie pojawił się w La Norii. Cruz Azul miało poranny trening, a obecnie odbywa popołudniowy, ale nie wziął udziału w żadnym z nich. Niektóre zdjęcia i relacje wskazują, że jest w Polsce" - napisał Esparza Oteo na portalu X.

Tuż po tym wyszło na jaw, że reprezentant Polski pojawił się w Rudzie Śląskiej, gdzie odbył trening w Individual Football Skills. Do sieci zdjęcie z nim wrzucił były trener Ruchu Chorzów Łukasz Bereta.

"To już nasza mała tradycja, że w przerwie zimowej odwiedza nas postać wyjątkowa - zawodnik meksykańskiego Cruz Azul i reprezentant Polski, Mateusz Bogusz!" - możemy przeczytać na Facebooku.

Gdyby tego było mało, to dokładnie 29 grudnia 24-latek zjawił się w siedzibie firmy Fizjoterapia Rokitnica.

"Jednym z zawodników, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować, jest Mateusz Bogusz - profesjonalny piłkarz, dla którego sprawność, mobilność i regeneracja mają kluczowe znaczenie w codziennym funkcjonowaniu na najwyższym poziomie sportowym" - przekazano.

Cruz Azul powróci do rywalizacji już w niedzielę 11 stycznia. Trudno jednak oczekiwać, że Polak pojawi się na murawie.