Ósma porażka z rzędu. Coraz gorsza sytuacja ekipy ze Słupska

Koszykówka

Niezwykle wyrównane spotkanie ORLEN Basket Ligi w Słupsku! Ostatecznie Górnik Zamek Książ Wałbrzych wygrał z Energa Czarnymi 92:88. Dla gości była to ósma porażka z rzędu.

Górnik Zamek Książ Wałbrzych pokonał Energę Czarnych Słupsk 92:88

Lepiej w to spotkanie weszli gospodarze, którzy po trafieniach Szymona Tomczaka i Jordena Duffy'ego mieli siedem punktów przewagi. Z drugiej strony aktywni byli jednak Marc Garcia i Kacper Marchewka, znacznie zmniejszając straty. Sytuację szybko zmieniali Eral Penn i Dominik Wilczek, a po trójce Chico Cartera Słupszczanie prowadzili 10 punktami.

 

Ostatecznie po 10 minutach było 29:19. W drugiej kwarcie Avery Anderson wraz z Lovellem Cabbilem sprawiali, że ekipa z Wałbrzycha ciągle była w grze. Po kolejnej trójce Garcii przegrywała tylko dwoma punktami. Tauras Jogela doprowadził nawet do wyrównania. Ostatecznie po rzutach wolnych Penna pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 50:48.

 

Po przerwie do remisu doprowadził Ike Smith, ale tylko na chwilę. Tim Lambrecht wraz z Szymonem Tomczakiem starali się utrzymywać zespół trenera Robertsa Stelmahersa na prowadzeniu. Z drugiej strony po rzutach Avery’ego Andersona Wałbrzyszanie byli ciągle blisko. Po chwili Ike Smith dawał im już prowadzenie. Trójka Erala Penna oznaczała wynik 65:63 po 30 minutach.

 

W czwartej kwarcie Smith trafiał swój kolejny rzut z dystansu i to dawało cztery punkty przewagi drużynie trenera Andrzeja Adamka. Jorden Duffy utrzymywał Słupszczan w grze, a mecz ciągle był wyrównany. 46 sekund przed końcem do remisu doprowadził Duffy! W końcówce kluczowe rzuty wolne trafiali jednak Anderson i Garcia. To dało Górnikowi Zamek Książ Wałbrzych zwycięstwo 92:88.

 

Najlepszym zawodnikiem gości był Ike Smith z 21 punktami i 4 zbiórkami. Jorden Duffy zdobył dla gości 18 punktów, 6 zbiórek i 8 asyst.

 

 

ORLEN Basket Liga - 14. kolejka
Energa Czarni Słupsk - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 88:92 (29:19, 21:29, 15:15, 23:29)

 

Energa Czarni: Jorden Duffy 18, Szymon Tomczak 14, Dominik Wilczek 12, Aigars Skele 12, Eral Penn 11, Donovan Ivory 11, Chico Carter 5, Tim Lambrecht 4, Michał Nowakowski 1, Jan Pluta 0;

 

Górnik Zamek Książ: Ike Smith 21, Marc Garcia 20, Lovell Cabbil 17, Avery Anderson III 12, Barret Benson 8, Kacper Marchewka 7, Tauras Jogela 5, Dariusz Wyka 2.

