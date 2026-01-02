Porażka byłej liderki rankingu WTA. Nie pomogły nawet rady Tomasza Wiktorowskiego

Mecz świetnie rozpoczął się dla Marii Sakkari, gdyż w drugim gemie udało jej się przełamać rywalkę. Radość nie trwała jednak długo. Kilka minut później Japonka odrobiła straty, wygrywając gema przy podaniu Greczynki do 0. Potem nie było już takich sytuacji. Obie zawodniczki - zwłaszcza Sakkari - bardzo dobrze prezentowały się w polu serwisowym.

Osaka świetnie pracowała w defensywie, uważanie słuchając rad Tomasza Wiktorowskiego. Wymiany były długie, uderzenia mocne, natomiast w kluczowym momencie to Greczynka wytrzymywała presję.

Był 10. gem, w którym prowadziła już 40:15. Co prawda Osaka doprowadziła do wyrównania, ale po chwili 30-latka cieszyła się z wygranego seta.

Na początku drugiej odsłony Sakkari miała drobne problemy. Nie była w stanie skończyć ataku i było blisko, by straciła serwis. Osaka nie wykorzystała jednak dwóch piłek na przełamanie i po tym jej gra wyraźnie się załamała.

Nie dość, że w kolejnym gemie została przełamana, to miała coraz mniej sił, by przeciwstawić się rywalce. Nie miała też szczęścia. Kiedy wydawało się, że zdobędzie punkt, Greczynka zaskakiwała nieoczywistym zagraniem i zbliżała się do triumfu.

Sakkari była agresywna, skuteczna i przede wszystkim skoncentrowana. Nie było żadnych wątpliwości, kto jest tego dnia lepszy. I Greczynka tylko to potwierdziła. Ostatecznie mecz trwał nieco ponad 90 minut, a zakończył się wynikiem 6:4, 6:2.

Maria Sakkari - Naomi Osaka 6:4, 6:2.

Grecja prowadzi zatem z Japonią. Przed nami mecz Stefanos Tsitsipas – Shintaro Mochizuki. Następnie dojdzie do rywalizacji mikstów.