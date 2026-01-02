Piłkarz Legii nie chce grać dla Papszuna. Nie będzie czekał ani chwili

Piłkarzem, o którym mowa, jest Radovan Pankov. "Szuka nowego wyzwania i innego środowiska, w którym mógłby regularnie grać oraz zyskać sportowo" - napisano.

Dodano, że obrońca nie ma zamiaru wracać do ojczyzny.

"Nie bierze pod uwagę transferu do ligi serbskiej, uznając, że na tym etapie kariery nie byłby to krok do przodu" - czytamy. Jak się okazuje, preferowanym przez niego kierunkiem jest Turcja.

"To właśnie tam pojawiło się największe zainteresowanie Pankovem. Kilka klubów z tureckiej ligi już pytało o dostępność doświadczonego obrońcy, sondując warunki ewentualnego transferu" - podsumowano.

Kontrakt 30-latka wygasa z końcem sezonu, natomiast rzekomo chce on odejść jak najszybciej. Nie ukrywa, że zależy mu na zmianie klubu podczas zimowego okienka transferowego.

Pankov nie ma szczęścia w tym sezonie. Nie dość, że często boryka się z urazami, to przegrywa rywalizację ze Stevem Kapuadim oraz Kamilem Piątkowskim. Łącznie rozegrał niespełna 1000 minut.