Gdzie obejrzeć mecz Nowak-Mosty MKS Będzin - Stal Nysa?

To będzie jedno z hitowych spotkań tej kolejki. W szranki staną dwie drużyny, które jeszcze niedawno występowały w PlusLidze i z całą pewnością chcą do niej wrócić.

Na lepszej drodze ku temu są siatkarze Stali. Wygrali 13 z 15 spotkań i plasują się na drugim miejscu w ligowej tabeli. O trzy pozycje niżej znajdują się Będzinianie z dorobkiem 10 zwycięstw i sześcioma porażkami.

Transmisja meczu Nowak-Mosty MKS Będzin - Stal Nysa na Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:00.

KP, Polsat Sport