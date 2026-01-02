PLS 1. Liga: Nowak-Mosty MKS Będzin - Stal Nysa. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Nowak-Mosty MKS Będzin kontra Stal Nysa to spotkanie 17. kolejki PLS 1. Ligi. Kto je wygra? Transmisja meczu Nowak-Mosty MKS Będzin - Stal Nysa na Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go.

Dłoń trzyma piłkę do siatkówki z logo FIVB.
fot. Cyfrasport
Gdzie obejrzeć mecz Nowak-Mosty MKS Będzin - Stal Nysa?

To będzie jedno z hitowych spotkań tej kolejki. W szranki staną dwie drużyny, które jeszcze niedawno występowały w PlusLidze i z całą pewnością chcą do niej wrócić. 

 

Na lepszej drodze ku temu są siatkarze Stali. Wygrali 13 z 15 spotkań i plasują się na drugim miejscu w ligowej tabeli. O trzy pozycje niżej znajdują się Będzinianie z dorobkiem 10 zwycięstw i sześcioma porażkami.

 

Transmisja meczu Nowak-Mosty MKS Będzin - Stal Nysa na Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:00.

PLS 1 LIGASIATKÓWKA
