Gdzie obejrzeć mecz Nowak-Mosty MKS Będzin - Stal Nysa?

PLS 1. Liga: Nowak-Mosty MKS Będzin - Stal Nysa. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Nowak-Mosty MKS Będzin kontra Stal Nysa to spotkanie 17. kolejki PLS 1. Ligi. Kto je wygra? Transmisja meczu Nowak-Mosty MKS Będzin - Stal Nysa na Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go.
To będzie jedno z hitowych spotkań tej kolejki. W szranki staną dwie drużyny, które jeszcze niedawno występowały w PlusLidze i z całą pewnością chcą do niej wrócić.
Na lepszej drodze ku temu są siatkarze Stali. Wygrali 13 z 15 spotkań i plasują się na drugim miejscu w ligowej tabeli. O trzy pozycje niżej znajdują się Będzinianie z dorobkiem 10 zwycięstw i sześcioma porażkami.
Transmisja meczu Nowak-Mosty MKS Będzin - Stal Nysa na Polsatsport.pl oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:00.