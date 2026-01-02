Przed nami kolejne starcie siatkarskiej PlusLigi! Już w piątek na boisko w Ergo Arenie wyjdą ekipy Energa Trefla Gdańsk i Asseco Resovii Rzeszów. Obie drużyny dobrze rozpoczęły sezon i chcą podtrzymać passę na jego półmetku.

Asseco Resovia niedawno awansowała do finałowego turnieju TAURON Pucharu Polski. Rzeszowianie gładko pokonali Aluron CMC Wartę Zawiercie 3:0 w ćwierćfinałowym starciu i w półfinale zmierzą się z PGE Projektem Warszawa. Siatkarze Energa Trefla Gdańsk skupiają się już tylko na rozgrywkach ligowych, w których zajmują aktualnie ósme miejsce.



Relacja live i wynik na żywo meczu Energa Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport