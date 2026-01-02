PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie. Transmisja TV oraz stream online
W pierwszym sobotnim meczu 15. kolejki PlusLigi dojdzie do absolutnego hitu w postaci starcia PGE Projektu Warszawa z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Gdzie obejrzeć to spotkanie? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.
Będzie to konfrontacja drugiej z trzecią drużyną tabeli. Projekt z bilansem dziesięciu zwycięstw i trzech porażek uzbierał punkt więcej od "Jurajskich Rycerzy", którzy odnieśli dziewięć wygranych i ponieśli cztery porażki. Oba zespoły będą chciały wkroczyć w 2026 rok z triumfem i umocnić na podium rozgrywek.
ZOBACZ TAKŻE: Raul Lozano przekonał gwiazdę? Możliwy wielki powrót
Warszawianie przystąpią do tej potyczki opromienieni zwycięstwem pod koniec grudnia z PGE GiEK Skrą Bełchatów w Pucharze Polski. Z kolei zawiercianie ulegli w tych zmaganiach Asseco Resovii Rzeszów i nie powtórzą wyczynu z poprzedniego sezonu, kiedy dotarli do finału. Warto podkreślić, że końcówka roku była niesamowicie intensywna dla wicemistrzów Polski, ponieważ rywalizowali w Klubowych Mistrzostwach Świata, zdobywając brązowy medal w dalekiej Brazylii.
Ostatni raz obie ekipy zmierzyły się pod koniec października. Wówczas Projekt wygrał w Zawierciu bez straty seta.
Gdzie obejrzeć mecz Projekt - Warta? O której godzinie?
Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie w sobotę 3 stycznia od godz. 14:45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl