PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie. Transmisja TV oraz stream online

Krystian NatońskiSiatkówka

W pierwszym sobotnim meczu 15. kolejki PlusLigi dojdzie do absolutnego hitu w postaci starcia PGE Projektu Warszawa z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Gdzie obejrzeć to spotkanie? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.

Siatkarze w żółto-zielonych strojach rozmawiający w kręgu na boisku.
fot. PAP
Projekt Warszawa zmierzy się z Wartą Zawiercie w ważnym starciu PlusLigi

Będzie to konfrontacja drugiej z trzecią drużyną tabeli. Projekt z bilansem dziesięciu zwycięstw i trzech porażek uzbierał punkt więcej od "Jurajskich Rycerzy", którzy odnieśli dziewięć wygranych i ponieśli cztery porażki. Oba zespoły będą chciały wkroczyć w 2026 rok z triumfem i umocnić na podium rozgrywek.

 

ZOBACZ TAKŻE: Raul Lozano przekonał gwiazdę? Możliwy wielki powrót

 

Warszawianie przystąpią do tej potyczki opromienieni zwycięstwem pod koniec grudnia z PGE GiEK Skrą Bełchatów w Pucharze Polski. Z kolei zawiercianie ulegli w tych zmaganiach Asseco Resovii Rzeszów i nie powtórzą wyczynu z poprzedniego sezonu, kiedy dotarli do finału. Warto podkreślić, że końcówka roku była niesamowicie intensywna dla wicemistrzów Polski, ponieważ rywalizowali w Klubowych Mistrzostwach Świata, zdobywając brązowy medal w dalekiej Brazylii.

 

Ostatni raz obie ekipy zmierzyły się pod koniec października. Wówczas Projekt wygrał w Zawierciu bez straty seta.

Gdzie obejrzeć mecz Projekt - Warta? O której godzinie?

Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie w sobotę 3 stycznia od godz. 14:45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ALURON CMC WARTA ZAWIERCIEPGE PROJEKT WARSZAWAPLUSLIGASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Matthew Anderson - najlepsze akcje w meczu Ziraat Bank Ankara – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 