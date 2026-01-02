PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie. Transmisja TV oraz stream online

Będzie to konfrontacja drugiej z trzecią drużyną tabeli. Projekt z bilansem dziesięciu zwycięstw i trzech porażek uzbierał punkt więcej od "Jurajskich Rycerzy", którzy odnieśli dziewięć wygranych i ponieśli cztery porażki. Oba zespoły będą chciały wkroczyć w 2026 rok z triumfem i umocnić na podium rozgrywek.

Warszawianie przystąpią do tej potyczki opromienieni zwycięstwem pod koniec grudnia z PGE GiEK Skrą Bełchatów w Pucharze Polski. Z kolei zawiercianie ulegli w tych zmaganiach Asseco Resovii Rzeszów i nie powtórzą wyczynu z poprzedniego sezonu, kiedy dotarli do finału. Warto podkreślić, że końcówka roku była niesamowicie intensywna dla wicemistrzów Polski, ponieważ rywalizowali w Klubowych Mistrzostwach Świata, zdobywając brązowy medal w dalekiej Brazylii.

Ostatni raz obie ekipy zmierzyły się pod koniec października. Wówczas Projekt wygrał w Zawierciu bez straty seta.

Gdzie obejrzeć mecz Projekt - Warta? O której godzinie?

Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie w sobotę 3 stycznia od godz. 14:45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.

Polsat Sport