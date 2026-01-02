PlusLiga: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Bogdanka LUK Lublin. Transmisja TV oraz stream online

To niewątpliwie jedno z najciekawszych spotkań tej serii gier. ZAKSA przystąpi do meczu podrażniona trzema porażkami z rzędu w PlusLidze. Podopieczni Andrei Gianiego od połowy do końca grudnia ulegli odpowiednio PGE Projektowi Warszawa, Steam Hemarpol Politechnice Częstochowa oraz InPost ChKS-owi Chełm - za każdym razem w stosunku 1:3. Zwłaszcza niepowodzenia z dwoma ostatnimi rywalami mogą pozostawiać spory niesmak.

Z tego powodu kędzierzynianie osunęli się w tabeli na dziewiąte miejsce z bilansem pięciu zwycięstw i ośmiu porażek. O przerwanie złej passy już w nowym roku nie będzie łatwo, ponieważ na Opolszczyznę zawita mistrz kraju. Lublinianie zajmują pierwszą pozycję i dotychczas wygrali dziesięć spotkań, ponosząc tylko trzy porażki. Dodatkowo podopieczni Stephane'a Antigi ograli w Pucharze Polski pierwszoligową Stal Nysa, a jeszcze wcześniej nie dali żadnych szans Halkbankowi Ankara w Lidze Mistrzów.

Wilfredo Leon i spółka ostatni raz schodzili z parkietu pokonani 16 listopada, kiedy lepsza okazała się Asseco Resovia Rzeszów. Od tamtej pory ekipa z Koziego Grodu rozegrała dziewięć spotkań, w których odniosła komplet zwycięstw! Z kolei w październiku Bogdanka pokonała u siebie ZAKSĘ 3:2.

Gdzie obejrzeć mecz ZAKSA - Bogdanka? O której godzinie?

Transmisja meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Bogdanka LUK Lublin w sobotę 3 stycznia od godz. 17:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia od godz. 17:00.

