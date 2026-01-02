Pogromca Lecha szuka piłkarzy. Materiał robi furorę w sieci. Milion wyświetleń!

Lincoln Red Imps F.C. pod koniec października sensacyjnie pokonał Lecha Poznań 2:1. Niewiele brakowało, by drużyna awansowała do fazy play-offów LK, natomiast finalnie zabrakło jej dosłownie punktu. Mogła go wywalczyć przeciwko Legii Warszawa, ale w ostatnim meczu fazy ligowej poległa na wyjeździe aż 1:4.

ZOBACZ TAKŻE: Wisła Kraków jest okradana?! Prezes Królewski mówi wprost! "Pewnego rodzaju paserstwo"

Profil My Football Future opublikował parę dni temu ogłoszenie na platformie TikTok. Można dowiedzieć się z niego, że Lincoln szuka piłkarzy do gry. Konkretnie chodzi o pozycję skrzydłowego. Klub oferuje cztery tysiące funtów miesięcznie, zakwaterowanie z basenem oraz wyżywienie.

Post wywołał niemałe poruszenie w sieci, gdyż ma już ponad 830 tys. wyświetleń. Materiał trafił również na Instagrama, gdzie osiągnął ponad milion wyświetleń.

Lincoln zajmuje drugie miejsce w tabeli ligi gibraltarskiej, mając w dorobku 34 pkt. Do liderującego St Joseph's traci sześć punktów, natomiast ma trzy mecze rozegrane mniej.