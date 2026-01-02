Pogromca Lecha szuka piłkarzy. Materiał robi furorę w sieci. Milion wyświetleń!

Hubert PawlikPiłka nożna

Lincoln Red Imps F.C. zmierzyło się w tej edycji Ligi Konferencji z Legią Warszawa oraz Lechem Poznań. I choć mistrzów Polski udało mu się nawet pokonać, to wciąż boryka się z nieoczekiwanymi problemami. Profil My Football Future poinformował, że zespół szuka... zawodników do gry.

Piłkarze rywalizujący o piłkę na boisku podczas meczu.
fot. PAP
Lincoln Red Imps szuka nowych skrzydłowych

Lincoln Red Imps F.C. pod koniec października sensacyjnie pokonał Lecha Poznań 2:1. Niewiele brakowało, by drużyna awansowała do fazy play-offów LK, natomiast finalnie zabrakło jej dosłownie punktu. Mogła go wywalczyć przeciwko Legii Warszawa, ale w ostatnim meczu fazy ligowej poległa na wyjeździe aż 1:4. 

 

Profil My Football Future opublikował parę dni temu ogłoszenie na platformie TikTok. Można dowiedzieć się z niego, że Lincoln szuka piłkarzy do gry. Konkretnie chodzi o pozycję skrzydłowego. Klub oferuje cztery tysiące funtów miesięcznie, zakwaterowanie z basenem oraz wyżywienie.

 

Post wywołał niemałe poruszenie w sieci, gdyż ma już ponad 830 tys. wyświetleń. Materiał trafił również na Instagrama, gdzie osiągnął ponad milion wyświetleń.

 

Lincoln zajmuje drugie miejsce w tabeli ligi gibraltarskiej, mając w dorobku 34 pkt. Do liderującego St Joseph's traci sześć punktów, natomiast ma trzy mecze rozegrane mniej.

