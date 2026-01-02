Prawdziwy przedsmak play-offów! Śląsk lepszy od Zastalu w kapitalnym meczu

Najwięcej piłek Wrocławianie na początku kierowali pod kosz. Świetnie tam radzili sobie Jakub Urbaniak i Stefan Djordjević, dzięki czemu byli już lepsi o 10 punktów. Jakub Szumert wraz z Andrzejem Mazurczakiem powoli odrabiali straty, a dzięki zagraniu Michała Sitnika goście przegrywali tylko punktem. Ostatecznie jednak dzięki Błażejowi Kulikowskiemu oraz Issufowi Sanonowi po 10 minutach było 28:21.

ZOBACZ TAKŻE: Ósma porażka z rzędu. Coraz gorsza sytuacja ekipy ze Słupska

W drugiej kwarcie Patrick Cartier radził sobie bardzo dobrze w ataku, dzięki czemu Zastal ciągle był dość blisko rywali. Po trójce Mazurczaka przegrywał już tylko punktem. Rozgrywający później doprowadził do wyrównania. Efektowny wsad Szumerta dawał już prowadzenie! Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 41:43.

Po przerwie Jayvon Maughmer i Conley Garrison ponownie dawali małą przewagę zespołowi trenera Arkadiusza Miłoszewskiego. Później Wrocławianie odpowiedzieli serią 11:0, a efektowne wsady pokazywali Issuf Sanon i Jakub Nizioł. Andrzej Mazurczak i Marcin Woroniecki trafiali z dystansu, a to oznaczało kolejny remis! Ostatecznie rzuty wolne Ajdina Penavy oznaczały wynik 66:64 po 30 minutach.

W czwartej kwarcie trójki rzucał Noah Kirkwood, a ekipa trenera Ainarsa Bagatskisa uciekała nawet na 10 punktów. Duet Mazurczak-Woroniecki nie zamierzał się poddawać i zmniejszył jeszcze straty do zaledwie czterech punktów. Później o lepszy wynik walczył też Patrick Cartier. W kluczowych momentach rzuty wolne trafiali jednak Gray, Kirkwood i Kulikowski, a WKS Śląsk wygrał 90:85.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Stefan Djordjević, który rzucił 16 punktów. Andrzej Mazurczak zdobył dla gości 22 punkty, 10 zbiórek i 3 asysty.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ORLEN Basket Liga - 14. kolejka

WKS Śląsk Wrocław - Zastal Zielona Góra 90:85 (28:21, 13:22, 25:21, 24:21)

WKS Śląsk: Stefan Djordjevic 16, Noah Kirkwood 15, Kadre Gray 15, Jakub Nizioł 13, Błażej Kulikowski 13, Jakub Urbaniak 8, Ajdin Penava 5, Issuf Sanon 5, Aleksander Wiśniewski 0, Jared Coleman-Jones 0;

Zastal: Andrzej Mazurczak 22, Patrick Cartier 15, Marcin Woroniecki 14, Jakub Szumert 14, Jayvon Maughmer 7, Phil Fayne 5, Conley Garrison 4, Michał Sitnik 2, Filip Matczak 2, Krzysztof Sulima 0.

PLK.PL