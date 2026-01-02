Przemówili ws. polskiego piłkarza. Nie stawia się w klubie, bo chce odejść?

Komentatorzy telewizji Milenio oraz stacji ESPN Deportes twierdzą, że Bogusz chce w ten sposób wymusić na swoim aktualnym pracodawcy, z którym związany jest rocznym kontraktem, możliwość odejścia.

Meksykańscy dziennikarze przypominają, że podobną formę nacisku na dyrekcję Cruz Azul wybrał w tym roku Jorgos Jakumakis, który ostatecznie został wypożyczony do PAOK Saloniki.

Dziennikarze ESPN Deportes wskazali na fakt, że pochodzący z Grecji zawodnik, który w 2020 r. grał w Górniku Zabrze, także w przeszłości na trzy dni opuścił zgrupowanie Cruz Azul bez zgody władz klubowych.

Stacja odnotowując trzydniową absencję Bogusza zauważa, że Polak może nie być już zainteresowany dalszą grą w meksykańskim klubie po objęciu sterów zespołu przez trenera Nicolasa Larcamona. Wskazują, że argentyński szkoleniowiec rzadziej niż poprzednik korzystał z usług polskiego piłkarza.

Według meksykańskich mediów, 24-letni Bogusz nie jest zadowolony z faktu, że władze meksykańskiego klubu nie dopełniły jednego z warunków jego przejścia do Cruz Azul, jakim było zapewnienie mu gry w pierwszym składzie.

Bogusz przyszedł do Cruz Azul pod koniec stycznia 2025 r. z amerykańskiego Los Angeles FC występującego w lidze MLS. We wszystkich swoich występach Polak zdobył tam 20 goli i zaliczył 11 asyst w 48 meczach.

Pięciokrotny reprezentant Polski, po odejściu w 2019 r. z Ruchu Chorzów, związał się na cztery lata z Leeds United. Angielski klub wypożyczył go do hiszpańskich zespołów UD Logrones oraz UD Ibiza.

W 2023 r. Polak został sprzedany do Los Angeles FC, gdzie stał się jednym z filarów amerykańskiej ekipy. W czerwcu 2024 r. został uznany graczem miesiąca tych rozgrywek.

