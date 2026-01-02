Sabalenka znowu zaskakuje! Ujawniono już nazwisko jej partnerki

Niedawno najlepsza singlistka świata zaskoczyła pojedynkiem na korcie z... Nickiem Kyrgiosem w ramach pokazowego meczu, a teraz ogłoszono kolejną niespodziankę z Białorusinką w roli głównej.

Okazuje się bowiem, że Sabalenka zamierza wystąpić w turnieju WTA w Brisbane, ale nie tylko w singlu, ale również w deblu! A warto podkreślić, że nie oglądaliśmy jej w grze podwójnej od ponad trzech lat. Jej partnerką na korcie będzie Paula Badosa, co akurat nie powinno nikogo dziwić. Obie panie prywatnie są przyjaciółkami, a w przeszłości stanowiły już duet.

ZOBACZ TAKŻE: Sabalenka wciąż chce walczyć w "bitwie płci"! Wyzwała Kyrgiosa

Dla obu tenisistek będzie to przetarcie przed zbliżającym się wielkimi krokami Australian Open. Sabalenka wygrywała ten wielkoszlemowy turniej w latach 2023-2024. Z kolei Iga Świątek do zmagań w Melbourne przygotowuje się rywalizując w United Cup.

WTA w Brisbane rozpocznie się 4 stycznia. Tytułu w rywalizacji singlistek broni właśnie Sabalenka, która w tym roku będzie mieć szansę na triumf również w deblu.

Polsat Sport