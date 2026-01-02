Sylwestrowa zabawa zakończyła się tragedią. 19-letni piłkarz w szpitalu

Piłka nożna

Do ogromnej tragedii doszło podczas sylwestrowej zabawy w Crans-Montana w Szwajcarii. Dosłownie kilkadziesiąt minut po przywitaniu Nowego Roku w lokalu wybuchł pożar. Zginęło w nim prawie 50 osób, a jeszcze więcej zostało rannych. Wśród poszkodowanych znalazł się m.in. piłkarz Metz, Tahirys Dos Santos.

Strażak w hełmie i ubraniu ochronnym kieruje strumień wody na płonący dach budynku, otoczony dymem.
fot. PAP
W pożarze ucierpiał piłkarz Metz (zdjęcie ilustracyjne)

Nie dla wszystkich noc sylwestrowa była udana. Do wielkiej tragedii doszło bowiem w szwajcarskim Crans-Montana. Podczas imprezy w barze Le Constellation, gdzie przebywało około 200 osób, wybuchł wielki pożar.

 

ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski na jednej imprezie z siatkarskim mistrzem świata! Tak powitali Nowy Rok

 

Z relacji największego brytyjskiego dziennika "The Sun" wynika, że w wyniku zdarzenia śmierć poniosło 47 osób, a aż 115 zostało rannych. Jednym z poszkodowanych jest 19-letni Tahirys Dos Santos, piłkarz francuskiego Metz. 

 

"FC Metz z głębokim smutkiem informuje, że Tahirys Dos Santos został ranny w pożarze, który wybuchł w Crans-Montana w Szwajcarii w sylwestra. Poważnie poparzony 19-latek został przetransportowany lotniczo do Niemiec, gdzie obecnie przechodzi leczenie. Aktualizacje stanu zdrowia Tahirysa zostaną udostępnione, jeśli nastąpią jakiekolwiek istotne zmiany" - napisano w komunikacie klubu.

 

Prawdopodobną przyczyna wzniecenia ognia były zimne ognie odpalone w pomieszczeniu. Później zapalił się sufit.

 

Piłkarz nie jest jedyną ofiarą pożaru. Sylwestrowa zabawa jeszcze gorzej skończyła się dla 17-letniego golfisty Emanuele Galeppiniego, który w pożarze stracił życie.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
FRANCJAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 