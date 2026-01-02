Tauron Puchar Polski: ŁKS Commercecon Łódź - PGE Budowlani Łódź. Transmisja TV oraz stream online
Przed nami kolejne emocje w ramach 1/8 finału Tauron Pucharu Polski siatkarek. Starcie jednej z par zapowiada się szlagierowo i śmiało można określić je jako przedwczesny finał. Mowa o konfrontacji ŁKS-u Commercecon Łódź z PGE Budowlanymi Łódź. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.
Dla obu drużyn z tego samego miasta będzie to już drugie spotkanie w tym sezonie. Do pierwszego doszło całkiem niedawno, bo pod koniec listopada w ramach Tauron Ligi. Wówczas ekipa Budowlanych wygrała u siebie bez straty seta.
ZOBACZ TAKŻE: Do trzech razy sztuka! Resovia górą w hicie Pucharu Polski
Teraz stawką będzie ćwierćfinał Tauron Pucharu Polski i będzie to zarazem pierwszy mecz dla obu drużyn w 2026 roku. Dowiemy się, kto lepiej przepracował świąteczno-noworoczny okres.
Gdzie obejrzeć mecz ŁKS - Budowlani? O której godzinie?
Transmisja meczu ŁKS Commercecon Łódź - PGE Budowlani Łódź od godz. 12:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl