To musiało się tak skończyć. Media: Gwiazda Legii znalazła nowy klub

Chodzi o Kacpra Tobiasza, którego kontrakt z Legią wygasa z końcem sezonu. George Tsarouchas zdradził, że bramkarz nie zamierzał czekać i już dogadał się z nowym pracodawcą.

Nie ma zbyt dużego zaskoczenia, gdyż Polak przeniesie się do tureckiego Samsunsporu, o czym mówiło się od paru miesięcy. "Sprawa przesądzona" - napisał dziennikarz na portalu X.

Dodał on, że do transferu dojdzie jednak prawdopodobnie dopiero latem, ponieważ teraz Legia żąda za zawodnika ok. miliona euro. Jeśli faktycznie warszawski zespół nie zarobi na nim żadnych pieniędzy, będzie to spore rozczarowanie. Tobiasz rozegrał dla niego dotąd 135 meczów.

Wszystko wskazuje zatem na to, że Legia będzie musiała pozyskać nowego bramkarza. Media spekulowały ostatnio, że klub wyraził zainteresowanie sprowadzeniem Irfana Cana Egribayata z Fenerbahce.

Legia zainauguruje zmagania w 2026 roku już 1 lutego, kiedy zmierzy się u siebie z Koroną Kielce. Będzie to oficjalny debiut Marka Papszuna w roli szkoleniowca.