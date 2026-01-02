Tragedia w Szwajcarii. Sportowiec pierwszą zidentyfikowaną ofiarą

Nie dla wszystkich noc sylwestrowa była udana. Do wielkiej tragedii doszło bowiem w szwajcarskim Crans-Montana. Podczas imprezy w barze Le Constellation, gdzie przebywało około 200 osób, wybuchł wielki pożar.

Skutki całej sytuacji są ogromne. Najnowsze informacje mówią o co najmniej 47 ofiarach śmiertelnych oraz ponad 100 poszkodowanych.

Teraz ze Szwajcarii dobiegły kolejne wieści. Pierwszym zidentyfikowanym zmarłym został Emanuele Galeppini. Mowa o zaledwie 17-letnim włoskim golfiście, na co dzień mieszkającym w Dubaju.

Do tej pory nie wiadomo, co stoi za wybuchem pożaru. Władze ogłosiły stan wyjątkowy w regionie, a prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo. Jedne z doniesień mówią o zapaleniu pirotechniki w butelce z szampanem, inne - o pokazie zimnych ogni.

Polsat Sport