Tragedia w Szwajcarii. Sportowiec pierwszą zidentyfikowaną ofiarą

Inne

Nie żyje Emanuele Galeppini. Zaledwie 17-letni włoski golfista jest pierwszą zidentyfikowaną ofiarą po pożarze w barze w Crans-Montana.

Płomień wydobywający się z małego, okrągłego pojemnika na tle ziemi pokrytej mchem.
fot. PAP
Emanuele Galeppini pierwszą zidentyfikowaną ofiarą po pożarze w barze w Crans-Montana

Nie dla wszystkich noc sylwestrowa była udana. Do wielkiej tragedii doszło bowiem w szwajcarskim Crans-Montana. Podczas imprezy w barze Le Constellation, gdzie przebywało około 200 osób, wybuchł wielki pożar.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje mistrz olimpijski. Był prezesem związku

 

Skutki całej sytuacji są ogromne. Najnowsze informacje mówią o co najmniej 47 ofiarach śmiertelnych oraz ponad 100 poszkodowanych.

 

Teraz ze Szwajcarii dobiegły kolejne wieści. Pierwszym zidentyfikowanym zmarłym został Emanuele Galeppini. Mowa o zaledwie 17-letnim włoskim golfiście, na co dzień mieszkającym w Dubaju.

 

Do tej pory nie wiadomo, co stoi za wybuchem pożaru. Władze ogłosiły stan wyjątkowy w regionie, a prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo. Jedne z doniesień mówią o zapaleniu pirotechniki w butelce z szampanem, inne - o pokazie zimnych ogni.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
CRANS-MONTANAEMANUELE GALEPPINIGOLFINNE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Klaudia Zwolińska: Czasami sobie myślę "co tu się dzieje?"
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 