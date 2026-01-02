Trener faworytów ogłosił. To oni powalczą o medale na igrzyskach

- Wszyscy grali dobrze, trzymali się planu gry. Ale dla mnie najważniejsza była chemia w drużynie - powiedział podczas telekonferencji dyrektor generalny reprezentacji USA Bill Guerin, odnosząc się do występu Amerykanów w Turnieju Czterech Narodów, który w lutym ubiegłego roku zastąpił w kalendarzu NHL tradycyjny Mecz Gwiazd. W finale w Bostonie zespół USA przegrał jednak po dogrywce z Kanadą 2:3.

W reprezentacji olimpijskiej USA znalazło się aż 21 uczestników Turnieju Czterech Narodów, m.in. bracia Brady i Matthew Tkachuk oraz Quinn i Jack Hughes, a także Connor Hellebuyck, uznany w dwóch ostatnich sezonach za najlepszego bramkarza NHL.

Tylko czterech powołanych na igrzyska hokeistów nie wystąpiło w tej imprezie, m.in. Tage Thompson, strzelec zwycięskiego gola w finale ubiegłorocznych mistrzostw świata w Sztokholmie przeciwko Szwajcarii (1:0 po dogrywce). Amerykanie zdobyli wtedy pierwsze złoto od 1960 roku, gdy triumfowali w Squaw Valley w turnieju olimpijskim, mającym wtedy rangę mistrzostw globu. Na złoty medal olimpijski czekają natomiast od igrzysk w Lake Placid w 1980 roku. Dokonali wtedy "Cudu na lodzie", jak nazwano zwycięstwo gospodarzy nad reprezentacją Związku Radzieckiego.

Turniej olimpijski, pierwszy z udziałem zawodowców z NHL od 2014 roku, odbędzie się w Mediolanie w dniach 11-22 lutego. Stany Zjednoczone znalazły się w grupie C, obok Niemiec, Łotwy i Danii.

KP, PAP