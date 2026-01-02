Trener klubu z PlusLigi zastąpi Michała Winiarskiego! Zmiany w reprezentacji

Siatkówka

Massimo Botti został nowym trenerem męskiej reprezentacji Niemiec w siatkówkę. Tym samym szkoleniowiec Asseco Resovii Rzeszów zastąpił Michała Winiarskiego.

Massimo Botti, nowy trener reprezentacji Niemiec, stoi ze skrzyżowanymi rękami.
fot. PAP
Massimo Botti, szkoleniowiec Asseco Resovii Rzeszów, został nowym trenerem reprezentacji Niemiec

W piątek 2 stycznia Niemiecka Federacja Siatkarska przekazała zaskakującą informację. Nowym trenerem tamtejszej męskiej reprezentacji zostanie Massimo Botti. Warto nadmienić, że Włoch jest obecnie szkoleniowcem klubu rywalizującego na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce - Asseco Resovii Rzeszów. 

 

- Jestem bardzo dumny i nie mogę się doczekać współpracy z reprezentacją Niemiec - powiedział Botti, zacytowany w oficjalnym komunikacie federacji.

 

Przed włoskim trenerem postawiono już jasny cel - zakwalifikowanie się na zbliżające się igrzyska olimpijskie, które odbędą się w 2028 roku w Los Angeles. 

 

Przypomnijmy, że poprzednim szkoleniowcem reprezentacji Niemiec był Michał Winiarski. Były polski siatkarz zrezygnował jednak z pełnienia tej funkcji w listopadzie 2025 roku.

 

- Ostatnio zdałem sobie sprawę, że moja rodzina potrzebuje więcej mojego czasu i obecności. Praca w PlusLidze jest bardzo wymagająca, a między zobowiązaniami ligowymi i reprezentacyjnymi praktycznie nie było czasu na odpoczynek. Do tego doszły drobne problemy zdrowotne. To wszystko pokazało mi, że nadszedł czas na przerwę, naładowanie baterii i spojrzenie w przyszłość ze świeżym spojrzeniem - przyznał wtedy Winiarski, który jest obecnie trenerem Aluron CMC Warty Zawiercie.

 

Botti swoją karierę trenerską rozpoczął w 2016 roku. Do tej pory pracował w takich klubach jak: Gas Sales Bluenergy Piacenza, Bogdanka LUK Lublin czy teraz - Asseco Resovia Rzeszów.

AA, Polsat Sport
