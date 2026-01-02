Trener klubu z PlusLigi zastąpi Michała Winiarskiego! Zmiany w reprezentacji
Massimo Botti został nowym trenerem męskiej reprezentacji Niemiec w siatkówkę. Tym samym szkoleniowiec Asseco Resovii Rzeszów zastąpił Michała Winiarskiego.
W piątek 2 stycznia Niemiecka Federacja Siatkarska przekazała zaskakującą informację. Nowym trenerem tamtejszej męskiej reprezentacji zostanie Massimo Botti. Warto nadmienić, że Włoch jest obecnie szkoleniowcem klubu rywalizującego na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce - Asseco Resovii Rzeszów.
- Jestem bardzo dumny i nie mogę się doczekać współpracy z reprezentacją Niemiec - powiedział Botti, zacytowany w oficjalnym komunikacie federacji.
Przed włoskim trenerem postawiono już jasny cel - zakwalifikowanie się na zbliżające się igrzyska olimpijskie, które odbędą się w 2028 roku w Los Angeles.
Przypomnijmy, że poprzednim szkoleniowcem reprezentacji Niemiec był Michał Winiarski. Były polski siatkarz zrezygnował jednak z pełnienia tej funkcji w listopadzie 2025 roku.
- Ostatnio zdałem sobie sprawę, że moja rodzina potrzebuje więcej mojego czasu i obecności. Praca w PlusLidze jest bardzo wymagająca, a między zobowiązaniami ligowymi i reprezentacyjnymi praktycznie nie było czasu na odpoczynek. Do tego doszły drobne problemy zdrowotne. To wszystko pokazało mi, że nadszedł czas na przerwę, naładowanie baterii i spojrzenie w przyszłość ze świeżym spojrzeniem - przyznał wtedy Winiarski, który jest obecnie trenerem Aluron CMC Warty Zawiercie.
Botti swoją karierę trenerską rozpoczął w 2016 roku. Do tej pory pracował w takich klubach jak: Gas Sales Bluenergy Piacenza, Bogdanka LUK Lublin czy teraz - Asseco Resovia Rzeszów.