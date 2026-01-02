Trzy zwycięstwa i pewny triumf Argentyny na otwarcie United Cup

Ruszył turniej United Cup. W pierwszym meczu, w grupie A, mierzyły się reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Starcie rozpoczęło się od męskiego singla, w którym naprzeciwko siebie stanęli Jaume Munar i Sebastian Baez. W obu setach doszło do trzech przełamań i za każdym razem o jedno lepszy był Argentyńczyk, który triumfował 6:4, 6:4 i dał swojemu zespołowi pierwszy punkt.

Więcej działo się w rywalizacji kobiet, gdzie grały Jessica Bouzas Maneiro i Solana Sierra. Argentynka w pierwszej partii odrobiła breaka, by zwyciężyć 6:4. Hiszpanka nie złożyła jednak broni i doprowadziła do wyrównania (7:5), jednak w decydującej odsłonie nie miała nic do powiedzenia. Sierra odniosła wiktorię 6:0 i zapewniła reprezentacji triumf nad Hiszpanią.



Mimo jasnego rozstrzygnięcia, należało rozegrać jeszcze miksta. W nim na kort wyszli Yvonne Cavalle-Reimers i Inigo Cervantes oraz Maria Lourdes i Guido Andreozzi. W pierwszym akcie zmagań obejrzeliśmy cztery przełamania, ale żadne z nich nie było rozstrzygające. W tie-breaku natomiast górą byli Argentyńczycy (8:6). W drugim secie Lourdes i Cervantes byli nie do zatrzymania - 6:2 i potwierdzenie wyższości Argentyny nad Hiszpanią.



HISZPANIA - ARGENTYNA 0:3

Jaume Munar - Sebastian Baez 4:6, 4:6

Jessica Bouzas Maneiro - Solana Sierra 4:6, 7:5, 0:6

Yvonne Cavalle-Reimers/Inigo Cervantes - Maria Lourdes/Guido Andreozzi 6:7(6), 2:6