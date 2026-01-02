Tyle Ratajski zarobił na mistrzostwach świata. Kosmiczne pieniądze

Krzysztof Ratajski poległ w czwartkowym ćwierćfinale MŚ w darcie z Lukiem Littlerem aż 0:5. Nie był to dobry występ naszego zawodnika, choć trzeba przyznać, że zmierzył się on z najtrudniejszym rywalem na jakiego mógł trafić. Polak nie ma co jednak narzekać, zwłaszcza kiedy spojrzymy na to, ile zarobił podczas tego wydarzenia.

49-latek zainkasował łącznie 100 tys. funtów, czyli ok. 485 tys. zł. Jest to aż dwukrotnie wyższa kwota, niż cztery lata temu, kiedy również doszedł on do ćwierćfinału MŚ.

Pula nagród tegorocznych mistrzostw świata wynosi pięć milionów funtów, czyli ponad 24 miliony złotych. Triumfator dostanie milion funtów (ok. 4,8 mln zł), natomiast finalista 400 tys. funtów (ok. 1,9 mln zł). Ponadto w turnieju obowiązuje bonus w wysokości 60 tys. funtów za dziewięciolotkowego lega.

Do końca zmagań pozostały tylko trzy mecze. Już w piątek Luke Littler zmierzy się w półfinałowym starciu z Ryanem Searlem, natomiast Gian van Veen zagra z Garym Andersonem. Finał odbędzie się w sobotę 3 stycznia.