Zwycięstwa Argentyny i Grecji na początek United Cup
Argentyna wygrała z Hiszpanią 3:0, a Grecja pokonała Japonię 3:0 w pierwszych meczach tenisowego turnieju drużyn mieszanych United Cup, który rozpoczął się w australijskim Perth. W poniedziałek Polska zagra w Sydney z Niemcami.
W polskiej ekipie są m.in. Iga Świątek i wracający po kontuzji Hubert Hurkacz. Biało-Czerwoni to dwukrotni finaliści United Cup. W 2024 roku spotkanie o tytuł przegrali z Niemcami, a w 2025 - z USA.
Pierwszy mecz czeka ich w poniedziałek z Niemcami, a w środę zmierzą się z Holandią. Transmisje meczów w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go.
W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpi 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Grupy A, C i E rywalizować będą w Perth, pozostałe, w tym „polska” - w Sydney. To oznacza, że Biało-Czerwoni w przypadku awansu do fazy finałowej, która również zostanie rozegrana w tym mieście, nie będą musieli się przemieszczać.
Zwycięzcy grup awansują do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach. Każdy mecz będzie składał się z jednego pojedynku singlistów, jednego - singlistek oraz z rywalizacji par mieszanych.
United Cup będzie imprezą otwierającą sezon i sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się w Melbourne 18 stycznia. Do zdobycia będzie maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi ponad 11 milionów dolarów.
Wyniki piątkowych meczów:
grupa A (Perth)
Argentyna - Hiszpania 3:0
Sebastian Baez - Jaume Munar 6:4, 6:4
Solana Sierra - Jessica Bouzas Maneiro 6:4, 5:7, 6:0
Maria Carle, Guido Andreozzi - Yvonne Cavalle-Reimers, Inigo Cervantes 7:6 (8-6), 6:2
grupa E (Perth)
Grecja - Japonia 3:0
Maria Sakkari - Naomi Osaka 6:4, 6:2
Stefanos Tsitsipas - Shintaro Mochizuki 6:3, 6:4
Maria Sakkari, Stefanos Tsitsipas - Nao Hibino, Yasutaka Uchiyama 6:2, 6:3