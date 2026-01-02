Zwycięstwa Argentyny i Grecji na początek United Cup

W polskiej ekipie są m.in. Iga Świątek i wracający po kontuzji Hubert Hurkacz. Biało-Czerwoni to dwukrotni finaliści United Cup. W 2024 roku spotkanie o tytuł przegrali z Niemcami, a w 2025 - z USA.

Pierwszy mecz czeka ich w poniedziałek z Niemcami, a w środę zmierzą się z Holandią. Transmisje meczów w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go.

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpi 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Grupy A, C i E rywalizować będą w Perth, pozostałe, w tym „polska” - w Sydney. To oznacza, że Biało-Czerwoni w przypadku awansu do fazy finałowej, która również zostanie rozegrana w tym mieście, nie będą musieli się przemieszczać.

Zwycięzcy grup awansują do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach. Każdy mecz będzie składał się z jednego pojedynku singlistów, jednego - singlistek oraz z rywalizacji par mieszanych.

United Cup będzie imprezą otwierającą sezon i sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się w Melbourne 18 stycznia. Do zdobycia będzie maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi ponad 11 milionów dolarów.

Wyniki piątkowych meczów:

grupa A (Perth)

Argentyna - Hiszpania 3:0

Sebastian Baez - Jaume Munar 6:4, 6:4

Solana Sierra - Jessica Bouzas Maneiro 6:4, 5:7, 6:0

Maria Carle, Guido Andreozzi - Yvonne Cavalle-Reimers, Inigo Cervantes 7:6 (8-6), 6:2

grupa E (Perth)

Grecja - Japonia 3:0

Maria Sakkari - Naomi Osaka 6:4, 6:2

Stefanos Tsitsipas - Shintaro Mochizuki 6:3, 6:4

Maria Sakkari, Stefanos Tsitsipas - Nao Hibino, Yasutaka Uchiyama 6:2, 6:3

PAP