45-latek podpisał nowy kontrakt. Wciąż jest podstawowym zawodnikiem

Piłka nożna

45-letni bramkarz Fabio podpisał nowy kontrakt z klubem Fluminense Rio de Janeiro, który ma obowiązywać do grudnia 2027 r. i może ulec przedłużeniu. Tym samym piłkarz, który rozpoczął właśnie 29. rok zawodowej kariery, będzie śrubował należący do niego rekord świata w liczbie występów.

Trzech piłkarzy walczy o piłkę na boisku.
fot. PAP/EPA
45-latek podpisał nowy kontrakt. Wciąż jest podstawowym zawodnikiem

Fabio Deivson Lopes Maciel ma na koncie 1426 spotkań w karierze w seniorskich zespołach Uniao Bandeirante (23), Athletico Paranaense (16), Vasco da Gama (150), Cruzeiro (976) i Fluminense, w którym występuje od 2022 roku. Jest podstawowym graczem zespołu z Rio de Janeiro, w bramce którego stał już w 261 meczach.

 

W sierpniu 2025 roku pobił światowy rekord w liczbie rozegranych spotkań, należący od wielu lat do słynnego angielskiego bramkarza Petera Shiltona (1390). 

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Al-Ahli SC - Al-Nassr. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 