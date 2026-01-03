45-latek podpisał nowy kontrakt. Wciąż jest podstawowym zawodnikiem

Fabio Deivson Lopes Maciel ma na koncie 1426 spotkań w karierze w seniorskich zespołach Uniao Bandeirante (23), Athletico Paranaense (16), Vasco da Gama (150), Cruzeiro (976) i Fluminense, w którym występuje od 2022 roku. Jest podstawowym graczem zespołu z Rio de Janeiro, w bramce którego stał już w 261 meczach.

W sierpniu 2025 roku pobił światowy rekord w liczbie rozegranych spotkań, należący od wielu lat do słynnego angielskiego bramkarza Petera Shiltona (1390).