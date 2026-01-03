589 dni i to nie koniec! Bezlitosne wieści ws. Milika

"Niesamowite, dramat trwa" - napisali dziennikarze. "Milik nie zaznał jednak spokoju. Ledwo zdążył wrócić do składu po półtora roku ciężkiej próby i ponad 500 dniach bezczynności, ale znów musi pauzować" - czytamy.

31-latek doznał urazu naciągnięcia mięśnia łydki i czeka go dwutygodniowa przerwa. Luciano Spaletti podczas przedmeczowej konferencji prasowej potwierdził, że Polak ma "drobny problem", ale musi przejść jeszcze szczegółowe badania.

Milik rozegrał ostatni mecz w barwach Juventusu 25 maja 2024 roku, kiedy zespół pokonał Monzę 2:0. Było to aż 589 dni temu. Łącznie w 75 spotkaniach zdobył dla niego 17 bramek. Kontrakt naszego zawodnika wygasa z końcem czerwca przyszłego roku.