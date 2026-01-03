AC Milan liderem Serie A. Czy tak zostanie? Zadecyduje polski mecz

Piłka nożna

AC Milan wygrał na wyjeździe z Cagliari 1:0 w meczu rozpoczynającym 18. kolejkę włoskiej ekstraklasy piłkarskiej. Jedynego gola strzelił Portugalczyk Rafael Leao. "Rossoneri" awansowali na pierwsze miejsce w tabeli. Liderem będą co najmniej do niedzieli.

Piłkarz AC Milan oddaje strzał na bramkę podczas meczu.
fot. PAP/EPA
AC Milan liderem Serie A. Czy tak zostanie? Zadecyduje polski mecz

Piłkarze Cagliari w pierwszej połowie odpierali ataki Milanu. Jednak w 50. minucie Francuz Adrien Rabiot podał do Leao, a Portugalczyk potężnym strzałem lewą nogą pokonał bramkarza Elię Caprile.

 

W tym sezonie Serie A "Rossoneri" ponieśli tylko jedną porażkę. 23 sierpnia w pierwszej kolejce ulegli Cremonese 1:2.

 

AC Milan zdobył 38 punktów, natomiast drugi Inter Mediolan ma 36. Klub Piotra Zielińskiego wróci na pierwsze miejsce, jeśli w niedzielę wygra z Bologną, w której występuje bramkarz Łukasz Skorupski.

PIŁKA NOŻNAWŁOCHY
